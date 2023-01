Michael Monroe: veröffentlicht sein Video für den superben Titeltrack vom gleichnamigen Album „I Live Too Fast To Die Young“

I Live Too Fast To Die Young ist typisch Monroe, Wortspiel und Konzept in spielerisch respektloser Weise und dann das Ganze ummantelt mit Kick-Ass Rock’n’Roll.

“Der Songtitel kam mit ironischem Blick auf Vivienne Westwoods Too Fast To Live, Too Young To Die T-shirts, die mir in Japan geschenkt wurden”, erklärt Gitarrist Rich Jones . “Ich finde, es ist eine Referenz an Michaels grenzenlose Energie und die Tatsache, dass er noch immer auf der Bühnen seine Kick Ass Show zeigt.”

“Ich liebe es, alte Clichés neu zu erfinden“, fügt Monroe lachend hinzu. “Das ganze ‘live fast, die young’ Cliché ist so langweilig, darum: I live too fast to die young!”

Slash von Guns N’ Roses übernimmt die Lead Gitarre. “Slash ist einer der nettesten Männer, die ich kenne und einer der großartigsten Rock Gitarristen; er hat sich seinen Spontanität bewahrt, seine Menschlichkeit und seine Spielfreude.“ Monroe: “Ich dachte mir, das ist ein großartiger Song mit einem Solo für ihn und er hat den Song gleich geliebt und meinte, er wäre super catchy!”



Das Video zu I Live Too Fast To Die Young findet ihr hier:

I Live Too Fast To Die Young Track Listing:

Murder The Summer Of Love Young Drunks & Old Alcoholics Derelict Palace All Fighter Everybody’s Nobody Antisocialite Can’t Stop Falling Apart Pagan Prayer No Guilt I Live Too Fast To Die Young Dearly Departed



Line-Up:

Michael Monroe – Gesang, Harmonika, Saxophone

Steve Conte – Gitarre, Gesang

Rich Jones – Gitarre, Gesang

Karl Rockfist – Schlagzeug

Sami Yaffa – Bass, Gesang