Die dreiköpfige Band Nu-Metal Band Ded aus Arizona spielt – erstmalig in Deutschland – am 14. Juni auf dem With Full Force Festival und am 15. Juni eine Headline-Show im HeadCRASH in Hamburg. Parallel geht diese Woche ihr Debütalbum „Mis-An-Thrope“ via Suretone Records an den Start (VÖ 15. Juni auf CD und Vinyl).

Kommentare

Kommentare