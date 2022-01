Deez Nuts: verschieben Europatournee auf Anfang 2023

Deez Nuts verschieben ihre Europatournee auf Februar und März 2023.

Die Band sagt: „Aufgrund der anhaltenden Covid-Beschränkungen müssen wir leider unsere kommenden Deutschland-Shows absagen und den Rest unserer europäischen Termine verschieben.



Wir haben uns darauf gefreut, diese Shows endlich stattfinden zu lassen, aber zu diesem Zeitpunkt liegt es außerhalb unserer Kontrolle. Aufgrund von Terminkonflikten mit geplanten Sommershows konnten wir die deutschen Shows nicht verschieben. Wir arbeiten aber daran, dies bei unseren deutschen Fans wieder gut zu machen, also bleibt dran. Leider werden unsere Freunde Kublai Khan TX nicht in der Lage sein, den neuen Zeitplan einzuhalten. Wir werden bald Neuigkeiten über einen Ersatz haben!



Vielen Dank an alle, die so hart daran gearbeitet haben, diese Shows zu ermöglichen und an alle, die Tickets gekauft haben oder geplant haben, eine Show zu besuchen. Die Tickets für die deutschen Shows werden beim Kauf zurückerstattet, die Tickets für den Rest der EU- und UK-Termine behalten ihre Gültigkeit! Stay safe.“

Kingstar Music präsentiert:

Deez Nuts

Special Guests: Unity TX, Rising Insane

06.02.23 (PL) Warschau – Hydrozagadka

07.02.23 (CZ) Brünn -Melodika

08.02.23 (HUN) Budapest – A 38

09.02.23 (AT) Wien – Flex

10.02.23 (SK) Bratislava – Fuga

12.02.23 (CH) Solothurn – Kofmehl

13.02.23 (FR) Toulouse – Connexion

14.02.23 (ES) Barcelona – Razzmatazz 3

15.02.23 (ES) Madrid – Nazca

16.02.23 (PT) Lissabon – RCA

17.02.23 (ES) Bilbao Stage – Live

18.02.23 (FR) Montluçon – Le 109

19.02.23 (FR) Beauvais – l’Ouvre-Boîte

20.02.23 (IT) Mailand – Legend Club

25.02.23 (NL) Eindhoven – Dynamo

28.02.23 (UK) Southampton – The Loft

01.03.23 (UK) Bristol – Thekla

02.03.23 (UK) Birmingham – Mama Roux

03.03.23 (UK) Manchester – Rebellion

04.03.23 (UK) London – Underworld

05.03.23 (BE) Hasselt – Muziekodroom



