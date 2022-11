Deine Lakaien am 30.10.2022 im Kurhaus in Wiesbaden

Bands: Deine Lakaien

Ort: Kurhaus Wiesbaden, Kurhauspl. 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 30.10.2022

Kosten: VVK 50,00 € / 45,00 € / 40,00 € / 35,00 €

Genre: Dark Wave, Avantgarde

Besucher: ca. 1.000 Besucher

Veranstalter: Schlachthof Wiesbaden

Link: https://www.schlachthof-wiesbaden.de

Setliste Deine Lakaien:

Set 1

Lonely Nightfall Gone Where You Are Europe Farewell Unknown Friend Over And Done Because The Night (Patti Smith Group Cover)

Set 2

Set The Controls For The Heart Of The Sun (Pink Floyd Cover) Because Of Because Reincarnation Dark Star Dust In The Wind (Kansas Cover) Run The Walk (The Cure Cover) Sick Cinema Happy Man (Zugabe) Return (Zugabe) Love Me To The End (Zugabe)

Am Tag vor Halloween steht etwas Besonderes in Wiesbaden an. Die Dark Waver Deine Lakaien geben ihr bereits wegen Corona zweimal verschobenes Konzert im Kurhaus.

Zusammen mit Kollegin Sylvia mache ich mich entsprechend dunkel gekleidet auf den Weg ins Kurhaus. Dort angekommen, stehen auf dem Platz vor dem Kurhaus / der Spielbank schon eine Menge typisch in schwarz gekleideter Menschen. Quasi ein Beweis, dass wir hier richtig sind. Also rein und für die Akkreditierung am Einlass melden. Das ist überhaupt kein Problem, wir dürfen uns die Plätze sogar aussuchen. Im Vorsaal erst einmal Eindrücke sammeln, denn das ist doch ein sehr schickes und großartiges Ambiente. Die Eindrücke werden sogar noch immens verstärkt, als wir mal in den Saal reingehen und nach unseren Plätzen schauen. Draußen nehmen wir noch ein Getränk zu uns und kommen ins Gespräch mit anderen Fans. Hier und da wird das Schwarz doch etwas durch andere Farben aufgelockert, dies jedoch nur sehr spärlich.

Wie bei der Oper / dem Theater ertönt der erste Gong eine Viertelstunde vor Beginn, wir gehen also langsam rein. Der Saal ist gut gefüllt, es sind allerdings auch unbesetzte Plätze zu sehen. Das liegt wohl auch daran, dass das Konzert bereits zweimal verschoben wurde und einige Fans nun nicht (cornabedingt) teilnehmen können. Den Ausführungen von Alexander Veljanov ist zu entnehmen, dass die unbesetzten Plätze aufgrund des Vorkaufes wohl spärlicher sein müssten.

Im letzten Jahr hatte ich Sänger Alexander Veljanov und den klassisch geschulten Komponisten und Multiinstrumentalisten Ernst Horn noch in einem grandiosen Live Akustik Set beim Prophecy Fest gesehen. Das hatte mich sehr beeindruckt, heute Abend sind sie mit zwei weiteren Livemusikern hier in einem Electronic-Set zugegen.

Das Saallicht geht aus und die Bühne wird in ein lila/rosafarbenes Licht eingehüllt. Die Musiker kommen raus. Die beiden Gastmusiker stellen sich mit dem Rücken zum Publikum an hoch aufgebauten Keys/Synths. Einer der beiden Gastmusiker wird in den einzelnen Songs später elektronische Drums bedienen.

Ernst Horn steht inmitten einer Batterie an Tasteninstrumenten und Elektronik auf der Bühne. Alexander Veljanov ergreift das Mikro am Ständer und intoniert den ersten Song Lonely. Das ist hier Gänsehaut pur, viel Beifall gibt es bereits nach dem ersten Song. Alexander Veljanov (immer wieder in Kommunikation mit dem Publikum) erklärt, dass es heute Abend einen Querschnitt des Schaffens der Band gibt und es auch Songs des aktuellen Albums Dual für die Fans zu hören gibt. Über Nightfall, Gone und Where You Are geht es weiter zu Europe, was zur aktuellen (politischen) Situation sehr gut passt. Nach Over And Gone, einem Song über Schmerz und Abschied, geht es zu Because The Night, einem Song, der die Gefühle des Beginns einer Liebe beschreibt. Viele (ältere) Fans werden diesen Song im Original noch von der grandiosen Patti Smith Group kennen. Heute Abend gibt es die Deine Lakaien Fassung, die ebenso faszinierend ist. Ich durfte Because The Night im letzten Jahr bereits in der Akustikversion beim Prophecy Fest in der Balver Höhle hören. Viel Applaus gibt es für Deine Lakaien.

Nach gut einer Stunde ist nach Because The Night dann einmal eine Unterbrechung angesagt. Raus in den Vorsaal, noch etwas trinken und sich mit den Fans über das eben Erlebte austauschen, bis der Gong zum Einlass für das Set 2 des heutigen Abends einlädt.

So wie das erste Set mit einem Cover aufgehört hat, beginnt das zweite Set mit einem Cover, und was für eins: Set The Controls For The Heart Of The Sun von Pink Floyd im Original. Erschienen bereits 1968 auf deren zweitem Album A Saucerful of Secrets. 1972 kongenial in Pompeii live in Szene gesetzt. Heute Abend, 50 Jahre später, ebenso genial von Deine Lakaien umgesetzt. Würde man das Original nicht kennen, so würde man wohl wahrscheinlich meinen, dieser Song sei komplett zur Stimme des charismatischen Alexander Veljanov geschrieben worden.

Da bin ich nun echt hin und weg. Weiter geht es in eine Zeitreise der eigenen Band, in der unter anderem neben Because Of Because und Reincarnation auch der 1991er-Hit Dark Star vorkommt. Also so in etwa Set The Controls For The Heart Of The Sun and become a Dark Star. Weitere Cover sind Dust In The Wind (Kansas) und The Walk (The Cure). Mit Sick Cinema vom Album Dual endet fast beschwingt das zweite Set des heutigen Abends. Das war nun heute Abend ein wirklich verrücktes/krankes Kino im positiven Sinne.

Stehende Ovationen, es ist klar, dass noch nicht Schluss ist. Deine Lakaien werden hier mit Zugaberufen noch einmal herausgefordert. Es folgen die Songs Happy Man und Return, bevor man erneut die Bühne verlässt. Return ist quasi für das Publikum die Ansage, die Band mit weiteren Ovationen zurückzufordern. Deine Lakaien bedanken sich auf ihre Weise mit Love Me To The End. Das tun die Fans hier wahrscheinlich auch.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass das heute ein wahnsinniges Konzert in großartiger Atmosphäre von Deine Lakaien war, welches noch lange in Erinnerung bleiben wird. Totale Begeisterung nicht nur bei meiner Kollegin Sylvia und mir. Da nehme ich mir direkt vor, bei der nächsten Tour erneut dabei zu sein. Ernst Horn schafft es, Dark Wave Klangwelten zu erschaffen, die mit der Stimme des charismatischen Alexander Veljanov vollendet klingen. Das heutige Elektronik-Live-Set hat mich ebenso begeistert wie im letzten Jahr das Akustik-Live-Set in der Balver Höhle. Die Location hier im Kursaal ist zwar anders, aber ebenso einzigartig. Ein Konzert Highlight des Jahres waren Deine Lakaien auf jeden Fall!