Doro: kündigt neue Tourdaten für November 2020 an

DORO kündigt heute zusätzliche Konzerte ihrer „European Tour“ für den November 2020 in Deutschland und Europa an, nachdem die Metal Queen im letzten Monat bereits für März und April 2020 erste Shows für den deutschsprachigen Raum veröffentlicht hatte. kündigt heute zusätzliche Konzerte ihrer „European Tour“ für den November 2020 in Deutschland und Europa an, nachdem die Metal Queen im letzten Monat bereits für März und April 2020 erste Shows für den deutschsprachigen Raum veröffentlicht hatte. Alle derzeit veröffentlichten Termine finden sich weiter unten in dieser Pressemeldung. Es werden, wie zuletzt bei der „Forever Warriors, Forever United European Tour“, mit einem regen Ansturm auf die Tickets und ausverkaufte Hallen erwartet. Die legendäre Sängerin kommt mit ihrem aktuellen Doppelalbum „Forever Warriors, Forever United“ im Gepäck, welches auf Anhieb den 1. Platz der deutschen Vinyl-Charts erstürmte. Bestellt euch eure Tickets hier vor: www.seaside-touring.com/tours/#doro Die neuen Tourdaten sind folgende:

»European Tour 2020« – Part II

04.11. D Hamburg – Große Freiheit 36

06.11. D Oberhausen – Turbinenhalle

07.11. NL Leeuwarden – Neushoorn

08.11. B Antwerp – Trix

10.11. F Paris – La Maroquinerie

11.11. CH Pratteln – Z7

13.11. D Winterbach – Salierhalle

14.11. D Ingolstadt – eventhalle Westpark

17.11. UA Lviv – Malevich Club

18.11. PL Warsaw – Klub Proxima

20.11. D Neuruppin – Kulturhaus

21.11. D Vacha – Vachwerk

22.11. D Frankfurt – Batschkapp Weitere Tourdaten im März/ April 2020: DORO „Forever Warriors, Forever United“ – Tour 2020

Präsentiert von Metal Hammer, Rock Antenne, Slam Magazine, Musix, Metaltix

+ SPECIAL GUEST 07.03. D Düsseldorf – Mitsubishi Eletric Halle (very special guest @ SAXON 40th Anniversary Show) 26.03. D Memmingen – Kaminwerk

28.03. AT Wien – Wildstyle & Tattoo Messe

29.03. D Görlitz – Kulturbrauerei

31.03. D Jena – F-Haus

01.04. D Duisburg – Steinhof

02.04. D Wetzlar – Eventwerkstatt

04.04. AT Innsbruck – Wildstyle & Tattoo Messe

05.04. D Heidelberg – Halle 02 —-

„Backstage To Heaven“ ist hier erhältlich: http://nblast.de/DoroBackstageToHeaven Bestellt »Forever Warriors // Forever United« hier: http://nblast.de/DoroForeverWarriors Mehr zu »Forever Warriors // Forever United«: Seht euch hier das Video der Preisverleihung des „Angel Of Rock“ Awards hier an: https://youtu.be/8o2IOhZPdAk ‚All For Metal‘ OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/9kLxaI7ac14

‚Lift Me Up‘ OFFICIAL LYRIC VIDEO: https://youtu.be/53kIfGYvBIM

‚If I Can’t Have You No One Will‘ OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/NeaYkEzpvLo

‚It Cuts So Deep‘ OFFICIAL VIDEO: https://youtu.be/wgxl9Mek9Lg

Album Trailer #1: https://youtu.be/6KwXFCIqH5c

Album Trailer #2: https://youtu.be/NAxhSpGgSEU

Album Trailer #3: https://youtu.be/ig57Ae_JjjE Mehr info:

