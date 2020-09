Eisbrecher: „Schicksalsmelodien“ erscheint am 23.10. via Sonymusic

Es zählt unter Musikern zu den unbestrittenen Königsdisziplinen, aus Hits vergangener Tage neue, eigene Versionen zu erschaffen. Mit ihrem neuen Album Schicksalsmelodien perfektioniert die deutsche Gothic-/Industrial-/Rock-/Metal-Formation den Spagat aus geschichtsträchtigen Vorlagen und eigenen Trademarks, und überbrückt gleichzeitig die Zeit bis zum nächsten regulären Studioalbum, das für Frühjahr 2021 angekündigt ist. „Der Startschuss für Schicksalsmelodien war die Anfrage von Powerwolf, den Song Stossgebet neu aufzulegen“, erklärt Gitarrist, Keyboarder/Programmer Noel Pix. „Wir hatten auf unseren vorherigen Alben immer wieder mal einen Coversong, insofern ist uns diese Kunstform nicht fremd.“ Sänger Alex Wesselsky fügt hinzu: „Anschließend haben wir einfach weitergemacht, weil wir es spannend und herausfordernd fanden, Lieder, die anderen Köpfen und Seelen entsprungen sind, in den Eisbrecher-Sound zu übersetzen. Und plötzlich schraubten wir an zwei Veröffentlichungen parallel, an Schicksalsmelodien und an Studioalbum Nummer acht. Zum Glück sind wir verrückt!“ Die große Anhängerschaft der Band darf sich also auf einen Doppelschlag freuen, der am 23. Oktober 2020 mit Schicksalsmelodien beginnt. Der Vorverkauf dazu ist gestartet:

Vorbestellen: https://eisbrecher.lnk.to/Schicksalsmelodien

Die neue Single Skandal Im Sperrbezirk ab sofort überall als Stream / Download erhältlich unter: https://eisbrecher.lnk.to/Skandal

Das offizielle Video zum Song ist online:

Auf Schicksalsmelodien runderneuern Eisbrecher insgesamt 14 Songs von Bands und Künstlern, die wir alle aus vergangenen Zeiten und anderen Zusammenhängen kennen. Für viele handelt es sich dabei tatsächlich um schicksalhafte Melodien, die ihre Jugend bestimmt und ihr späteres Leben nachhaltig beeinflusst haben. Dies gilt auch für die beiden Eisbrecher-Köpfe, wie Noel Pix am Beispiel von Falcos Out Of The Dark erklärt: „Falco habe ich noch zu Lebzeiten live erleben dürfen, 1985 in München in der Alabamahalle im Rahmen der Falco 3 Tour. Damals ging es gerade mächtig los für den ersten englisch-deutsch rappenden österreichischen Megastar, der es schaffte, die dröge deutsche Sprache scharf und sexy klingen zu lassen. Eine Eisbrecher-Version seines mythischen, letzten Hits musste einfach sein; wie kein Zweiter hat er jene, besondere Art deutschsprachiger Musik geprägt, die uns bei Eisbrecher so sehr gefällt: Witz, Charme, Dada, Gaga, Herz und Schmerz, Drama und Ironie!“

Schicksalsmelodien löst also einstige Erfolgsnummern aus ihrem ursprünglichen Umfeld und transformiert sie in einen neuen, Eisbrecher-typischen Klangkosmos, von Falco bis Die Ärzte, von Powerwolf bis Hans Albers/Extrabreit, von Rio Reiser bis Warlock. Die erste Single Skandal im Sperrbezirk, im Original von der Spider Murphy Gang im September 1981 während der Blütezeit der Neuen Deutschen Welle veröffentlicht, verliert auch bei Eisbrecher nichts von ihrem augenzwinkernden Humor und bekommt gleichzeitig noch mehr Tiefe und zeitgemäße Konturen. Wesselsky: „Skandal um Rosi! Wahnsinns-Song, ein Skandal um den Skandal. Damals durfte man nicht ‘Nutte’ sagen. Erzähl das mal einem krassen Deutsch-Rap-Kid aus der heutigen Zeit. Damals, in der Zeit der Unschuld, bekam ich die Scheibe zum meinem 11. Geburtstag. Ich stand auf Iron Maiden, AC/DC, Spider Murphy Gang, ELO und Falco. Ja, das war damals möglich! Wie laut und wie gern haben wir damals rebellisch und systemverachtend auf Schulpartys oder im Kinderzimmer ‘Nutten’ geschrien. Widerstand und Aufbegehren 1981!“

Aus der gleichen Epoche deutscher Musikgeschichte stammen auch Anna Lassmichrein Lassmichraus von Trio, der Hans Albers-Klassiker Flieger Grüß Mir Die Sonne, den Extrabreit 1980 zu ihrer eigenen Hymne machten, Goldener Reiter von Joachim Witt, der mit seiner Debütsingle über Nacht zum Star wurde, und Rheingolds Das Steht Ihr Gut. Zeitlich etwas später in den Achtzigern angesiedelt waren Disco In Moskau von den Toten Hosen, die Kraftwerk/Depeche Mode-Hommage der Ärzte in Bitte, Bitte sowie Rio Reisers fatalistisches Menschenfresser.

Wesselsky: „Wir wollen Menschen zu den Songs bringen, die sonst vielleicht nicht auf die Idee gekommen wären, so etwas anzuhören. Zwischen den Originalversionen unserer Cover-Tracks und dem Jetzt und Hier liegt eine gewaltige Zeitspanne. Alle freuen sich über die grandiose Erkenntnis: Egal, wer was wann wie macht, egal ob aus eigener Feder oder nicht, Hauptsache geil, fett und laut und mit Respekt vor dem Original.“

‘Geil, fett und laut’, dieses Motto gilt generell für die an Erfolgen nicht eben arme Eisbrecher-Laufbahn: Gegründet im Jahre 2003 von Alex Wesselsky und Noel Pix hat die Band bis dato sieben Studioalben, eine Live-Scheibe, eine Live-DVD und zwei Best-Of-Compilations veröffentlicht. Ihre Werke Die Hölle Muss Warten (2012), Schock (2015) und Sturmfahrt (2017) platzierten sich allesamt unter den Top-3 der Album-Charts (Sturmfahrt sogar auf Rang 1!) und waren – inklusive dreiköpfiger Verstärkung durch Jürgen Plangger (Gitarre), Rupert Keplinger (Bass) und Achim Färber (Schlagzeug) – die Grundlagen für wahre Triumphzüge durch ganz Deutschland: Die Sturmfahrt Tour im September/Oktober 2017 war die bislang erfolgreichste Konzertreise der Bandgeschichte, mit rappelvollen, zum Teil ausverkauften Hallen von München bis Hamburg, von Berlin bis Oberhausen, von Hannover über Dresden bis Stuttgart. Hinzu kommen Special-Guest-Auftritte mit den Scorpions und Alice Cooper sowie Festivalteilnahmen unter anderem in Wacken (D), Hellfest (F), Graspop (B), Greenfield (CH), Nova Rock (A), Rock for People (CZ), Deichbrand (D), Summer Breeze (D), RockHarz (D), Mera Luna (D), Full Force (D), Bospop (NL) oder Werner Rennen (D). Kein Wunder also, dass Eisbrecher 2018 für einen Echo und für den Metal Hammer Award in der Kategorie „Best Rock Band National” nominiert waren.

Im Oktober 2020 erscheint Schicksalsmelodien, bereits im März 2021 folgt die nächste Studioscheibe. Wesselsky verspricht „das härteste und brachialste und experimentellste und traditionell untraditionellste Eisbrecher-Album unserer Geschichte, voll im Jetzt und Hier verankert, ein sympathisch schräger Zeitzeuge der letzten zwei bis drei Jahre.“ Nur wenige Tage nach dessen Veröffentlichung werden Eisbrecher auf Europatournee gehen, im Sommer 2021 diverse Festivals bestreiten – auf vielen von ihnen ist die Band bereits als Headliner bestätigt – und im November 2021 auf große Deutschlandreise starten (alle Termine siehe unten). Die Zeichen bei Eisbrecher stehen also weiterhin auf Sturm, mit echten Schicksalsmelodien und großen Plänen für die nahe Zukunft!

Schicksalsmelodien Tracklist:

1. Skandal Im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang)

2. Anna Lassmichrein Lassmichraus (Trio)

3. Disco In Moskau (Die Toten Hosen)

4. Out Of The Dark (Falco)

5. Stossgebet (Powerwolf)

6. All We Are (Warlock)

7. Goldener Reiter (Joachim Witt)

8. Freiflug (Megaherz)

9. Bitte, Bitte (Die Ärzte)

10. Eins, Zwei, Polizei (Mo-Do)

11. Flieger Grüß Mir Die Sonne (Hans Albers)

12. Menschenfresser (Rio Reiser)

13. Das Steht Ihr Gut (Rheingold)

14. Schwarzes Blut (Asp)

15. Schicksal

Social Media:

www.eis-brecher.com

www.facebook.com/eisbrecher

www.instagram.com/eisbrecher_official/

Live 2021:

18.03.21 Innsbruck (A) | Music Hall

19.03.21 Zürich (CH) | Xtra Limmathaus

20.03.21 Antwerpen (B) | Trix

21.03.21 Eindhoven (NL) | De Effenaar

23.03.21 London (UK) | O2 Academy Islington

25.03.21 Paris (F) | La Machine du Moulin Rouge

26.03.21 Strasbourg (F) | La Laiterie

27.03.21 Lyon (F) | CCO Villeurbanne

28.03.21 Barcelona (ES) | Razzmatazz2

30.04.21 Losheim am See (D) | Hexentanz (Headliner)

04.06.21 Wolfhagen (bei Kassel) (D) | Kulturzelt (Headliner)

17.07.21 Niedergörsdorf (D) | 30. Motorcycle Jamboree (Headliner)

18.07.21 Augsburg (D) | Sommer am Kiez (Headliner)

25.07.21 Köln (D) | Amphi Festival (Headliner)

19.08.21 Dinkelsbühl (D) | SummerBreeze (Headliner)

21.08.21 Busdorf (D) | Baltic Open Air (Headliner)

18.09.21 Neu-Ulm (D) | Volle Kraft Voraus Festival (Headliner)

05.11.21 Bochum (D) | RuhrCongress

06.11.21 Dresden (D) | Alter Schlachthof

07.11.21 Berlin (D) | Columbiahalle

11.11.21 Fürth (D) | Stadthalle

12.11.21 Hannover (D) | Swiss Life Hall

13.11.21 München (D) | Zenith

19.11.21 Wien (A) | Gasometer

20.11.21 Leipzig (D) | Haus Auensee

26.11.21 Hamburg (D) | edel-optics.de Arena

27.11.21 Ludwigsburg (D) | MHP Arena

28.11.21 Wiesbaden (D) | Schlachthof