Embryonic Autopsy: veröffentlichen erste Single und Video

Die Oldschool Brutal Death Metaller Embryonic Autopsy haben ihre erste Single Regurgitated And Reprocessed – feat. Terrance Hobbs von Suffocation – veröffentlicht!

Zum Song gibt es auch ein offizielles Video, das man sich hier ansehen kann:

Dazu muss man jedoch 18 Jahre alt und bei YT eingeloggt sein, da das Video aufgrund des visuellen Inhaltes mit einer Altersbeschränkung versehen ist.

Der Song stammt vom kommenden Album Prophecies Of The Conjoined, das am 18.02.2022 bei Massacre Records erscheinen wird.

Das Album beinhaltet insgesamt zehn Songs, ist als CD Digipak, limiterte Vinyl LP sowie in digitaler Form erhältlich und kann hier vorbestellt werden » https://lnk.to/propheciesoftheconjoined

Neun der zehn Songs vom Album wurden von Scott Roberts, der verbleibende Song von Ulrich Wild, gemischt. Für das Mastering aller Songs ist Jason Z in den TVR Studios verantwortlich.

Das Coverartwork des Albums wurde von Diego Gedoz de Souza gestaltet.

Die Band hat es sich auf die Fahnen geschrieben, den Death Metal Sound der frühen 90er zurückzubringen, der das Genre so beliebt gemacht hat: Freut euch also auf rasende Gitarren, gutturale Vocals und pfeilschnelles Drumming ohne Ende!

Embryonic Autopsy sind Sänger Tim King (Oppressor), Gitarrist/Bassist/Keyboarder Scott Roberts (ex-O T E P) sowie Drummer Arnaud Krakowka. Bei kommenden Konzerten wird Jason Meudt die Drums und Rob Such den Bass spielen.

Embryonic Autopsy – Prophecies Of The Conjoined

CD Digipak

1. Regurgitated And Reprocessed

2. Cauterized Womb Impalement

3. Prophecies Of The Conjoined

4. Craving Of The Mutated Fetus

5. Upon The Mayan Throne

6. Splicing The Alien Gene

7. Telekinetic Insemination

8. Cannibalized By Octuplets

9. Cauterized Womb Impalement (Genetically Altered)

10. Recombination Sequence Complete

Ltd. Vinyl LP

A-Side

Regurgitated And Reprocessed

Cauterized Womb Impalement

Prophecies Of The Conjoined

Craving Of The Mutated Fetus

Upon The Mayan Throne

B-Side

Splicing The Alien Gene

Telekinetic Insemination

Cannibalized By Octuplets

Cauterized Womb Impalement (Genetically Altered)

Recombination Sequence Complete

https://www.facebook.com/embryonicautopsy

https://www.instagram.com/embryonic_autopsy