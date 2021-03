eOne Heavy: kündigt Livestream-Event für den 03.04.2021 an

Moderiert von Ethan Harrison von der Bostoner Metal-Band Great American Ghost, beginnt das Livestream-Konzert am Samstag, den 3. April um 20 Uhr. Insgesamt spielen an dem Abend fünf Bands. Mit von der Partie sind das Progressive-Metal-Kollektiv The Contortionist, die Progressive-Deathcore-Truppe Within The Ruins, die Technical-Death-Metaller Enterprise Earth, die Brutal-Deathcore-Band Bodysnatcher und die Crossover-Death-Thrasher Plague Years.

Neben dem Standard Ticket werden auch exklusive Merch Bundles angeboten. Tickets für die Show könnt ihr hier bekommen.

Quelle: Oktober Promotion