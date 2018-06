Feuerschwanz melden sich in diesem Sommer mit einem neuen Album zurück. Die Nürnberger, die derzeit zu den am Schnellsten wachsenden Bands der Szene gehören – ihr letztes Werk erreichte bereits die Top5 Albumcharts -, veröffentlichen ihr neuestes Output Methämmer am 17. August via Fame Records.

Ein erstes Video daraus ist bereits erschienen: Schubsetanz

