Casey: spielen die Never Say Die! Tour im November

Sieben Bands, 21 Termine – im November ist die Impericon Never Say Die! Tour wieder unterwegs. Neben den beiden Co-Headlinern Being As An Ocean und Northlane wurden auch Casey bestätigt, die im März via Hassle Records ihr Album Where I Go When I Am Sleeping veröffentlicht haben.

Das gesamte Line-Up liest sich wie folgt:

Being As An Ocean Northlane Alazka Casey Polar Currents Thousand Below In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird die Impericon Never Say Die! Tour achtmal Halt machen:

02.11.2018: Wiesbaden – Schlachthof 09.11.2018: Hamburg – Gruenspan 13.11.2018: Wien (AT) – Arena 15.11.2018: München – Backstage 17.11.2018: Pratteln (CH) – Z7 21.11.2018: Genf (CH) – L’Usine 23.11.2018: Köln – Essigfabrik 24.11.2018: Leipzig – Felsenkeller

Kommentare

