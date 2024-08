Casey: präsentieren neues Video „For Katie“

Die walisischen Post-Hardcore-Legenden Casey stellen heute das Video zur Single For Katie aus ihrem dritten Album How To Disappear vor, das über Hassle Records erschienen ist.

For Katie erscheint im Vorfeld von Caseys Auftritt bei den Heavy Music Awards 2024 an der Seite von Neck Deep, Graphic Nature und unpeople. Es wird der letzte Auftritt von Casey sein, bevor sich Sänger Tom Weaver von einer Operation am offenen Herzen erholen muss.

Mehr dazu erfahrt ihr in Toms Statement, das HIER zu finden ist.

Über For Katie sagt er: „Der Song selbst wurde durch ein einziges Gespräch ausgelöst, das ich mit einer Freundin hatte. Sie zeigte mir Fotos von sich und mir aus der High School, und ich konnte mich an nichts mehr erinnern. In meinen Augen sah ich wie ein völlig anderer, glücklicherer Mensch aus. Es löste ein Gefühl der Sorge darüber aus, wie viel von meinem Leben durch eine Traurigkeit verloren gegangen war, die ich nie zu definieren vermochte. Das Bildmaterial wurde von Sarai Kelley im Laufe der zweieinhalb Wochen, die wir im März/April dieses Jahres in Europa verbrachten, aufgenommen.“

