Aus Virgin Cuts stellen Svin heute das brandneue Video zur ersten Single Cuts über Pretty In Noise vor. Seht es Euch hier an: https://www.prettyinnoise.de/videopremiere-svin-cuts.html

Die Band kommentiert: „Cuts markiert die erste Veröffentlichung von Musik von Svin als Trio. Es ist die erste Single des kommenden Albums Virgin Cuts, das am 21. September erscheint. Das Video zeigt die archaische Geschichte von Verfall und Gier, mit welcher der Mensch schon immer gerungen hat, und der Song spiegelt die dunklen Schwingungen der dystopischen Unterwelt wider, während Dracula-Akkorde vom Keyboard mit fast hip-hoppigen Drumbeats und psychedelischen Gitarren-Mustern verschmelzen. Das Video ist das zweite in einer Trilogie, deren letzter Teil Ende 2018 erscheint. Cuts bezieht sich deutlich das erste Svin Video zum Track Maharaja von 2015.“

Seit dem 2011 Debüt Heimat, haben sich SVIN mit vier Alben, und einem kommenden fünften, in der internationalen Musikszene einen Namen gemacht. In den legendären Sundlaugin-Studios in Island haben Svin ihr neues, von den Kritikern gefeiertes Album Missionær (2016) aufgenommen, das von der epischen Umgebung inspiriert wurde.

Ein neuer, düsterer synthetischer Sound führt die Band nun in eine andere Richtung und legt einen neuen Kurs vor, der mit der kommenden Veröffentlichung in der Tiefe erkundet wird. Svin kreieren pulsierenden Freeform-Rock mit Schichten von Narco-Folklore, Punk und Doom. Im Anschluss an die Veröffentlichung von Missionær traten Svin 2017 beim renommierten Roskilde Festival auf und tourten in den letzten Jahren unablässig durch ganz Europa, Russland und den Balkan. Außerdem arbeitete das Trio in den Bereichen Filmen und Tanz.

Am 21. September 2018 werden Svin ihr fünftes Album Virgin Cuts auf Mom Eat Dad Records veröffentlichen.

Links

Official: www.svin-music.com

Facebook: www.facebook.com/svin-music

Instagram: https://www.instagram.com/svinmusic

Label: www.momeatdad.com

Kommentare

Kommentare