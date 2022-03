Fit For An Autopsy: bestätigen, dass die EU- und UK-Tour im Mai stattfinden wird

Fit For An Autopsy freuen sich, bestätigen zu können, dass ihre geplante Headline-Tour durch Europa und Großbritannien wie geplant im Mai 2022 stattfinden wird. Nach dem großen Erfolg ihrer ersten US-Tournee kehrt die Band nun endlich nach Europa zurück, begleitet von vier ganz besonderen Gästen: Die amerikanischen Deathcore-Ikonen Enterprise Earth, die englischen Death-Metal-Meister Ingested, die Hardcore-Metaller Great American Ghost und das Tech-Metal-Quintett Sentinels.

Die Tourdaten findet ihr hier:

Die sechsköpfige Band hat kürzlich ihr sechstes Album Oh What The Future Holds über Nuclear Blast veröffentlicht. Schaut euch gerne unser Review dazu an:

Fit For An Autopsy – Line-Up:

Joseph Badolato | Gesang

Patrick Sheridan | Gitarre

Timothy Howley | Gitarre

Will Putney | Gitarre

Peter Blue Spinazola | Bass

Josean Orta Martinez | Schlagzeug