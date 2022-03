Malevolence: kündigen neues Album „Malicious Intent“ an und veröffentlichen Single + Video zu „On Broken Glass“

Nuclear Blast freut sich, eine globale Partnerschaft mit den Steel City Shreddern Malevolence in Zusammenarbeit mit dem bandeigenen Label MLVLTD bekannt zu geben. Nach mehreren fulminanten Auftritten in Großbritannien im vergangenen Jahr bei den Festivals Download, Slam Dunk und Bloodstock sowie einer Reihe ausverkaufter Headline-Shows haben Malevolence seitdem unermüdlich an ihrem dritten Album gearbeitet. Das mit Spannung erwartete Album mit dem Titel Malicious Intent wird am 20. Mai 2022 veröffentlicht.

Am 23. Februar wurde die brandneue Single On Broken Glass veröffentlicht, zu der es auch ein Video gibt, das in der Heimatstadt der Band, Sheffield, gedreht wurde. Der Track ist ein Sludge-lastiger Kracher, der die bemerkenswerten Ambitionen der fünfköpfigen Band unterstreicht und ihre Heavy-Metal-Qualitäten unter Beweis stellt.

Malevolence-Frontmann Alex Taylor erklärte,

„Malicious Intent ist eine Demonstration der Stärke. Es ist der nächste Schritt in der Entwicklung unserer Band und das Produkt harter Arbeit und Kreativität über zwei Jahre voller Schwierigkeiten, Sperren und völliger Umwälzungen im Alltag. Das Album verkörpert die Weiterentwicklung unseres Sounds, aber auch unser Wachstum als Individuen, und ich habe das Gefühl, dass mit jeder Veröffentlichung, die wir herausbringen, unser Sound mit uns reift. Die Themen, die wir auf diesem Album ansprechen, werden diejenigen ansprechen, die auf der Suche nach Selbstreflexion und Progression sind. Das ist etwas, wonach wir als Band immer streben werden, während wir weiterhin unseren eigenen Weg gehen und neue Fundamente in der Welt der Heavy Music errichten. Wenn du ein Fan von Heavy Music bist, ist auf diesem Album etwas für dich dabei. Dies sind Heavy-Metal-Hymnen, die den Test der Zeit bestehen werden!“

Malicious Intent vorbestellen und On Broken Glass streamen: https://bfan.link/Malevolence-on-broken-glass.ema



Alex Taylor fügte fügte zum Video hinzu,

„Das Video wurde vor Ort in Malevolences Heimatstadt Sheffield gedreht. Unter der Regie von Daniel Prieß, einem langjährigen Freund, war das Konzept des Videos einfach: die rohe Energie von Malevolence in einer Live-Umgebung einzufangen. Alles, was hinter dem Video steckt, wurde von der Band komplett selbst gemacht, von der Anmietung des Veranstaltungsortes, der Bühne und der Crew bis hin zur Einladung enger Freunde und Familienmitglieder zum Dreh. Das Video zeigt die Loyalität und Leidenschaft, die die Fans von Malevolence für die Band haben.

Malicious Intent wurde in den Tree House Studios, UK, aufgenommen. Produziert wurde das Album von Malevolences, gemischt von Carl Bown, und produziert von Jim Pinder. Das Artwork von Malicious Intent wurde von der renommierten Künstlerin Eliran Kantor gestaltet.

Die Trackliste zu Malicious Intent findet ihr hier:

Malicious Intent wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– LP

– Grün + Himmelblau Splatter (Einzelhandel)

– Himmelblau + weiß marmoriert (Nuclear Blast Mail-Order Exclusive)

– Gelb + Coronablau (Nuclear Blast Mail-Order & ausgewählte Shops)

– Kristallklar mit himmelblauen Sprenkeln (US-Exklusiv)

– Curaco + Sonnengelb gesprenkelt (MLVLTD-Exklusiv)

– CD-Digi-Pack

– Digitales Album

Malevolence haben ein anstrengendes Tourneejahr vor sich. Ihre derzeit bestätigten Tourdaten für 2022/23 lauten wie folgt:

Irland/Nordirland Headline-Shows mit Guilt Trip

28 Apr 2022 IE, Limerick, Dolan’s Warehouse

29 Apr 2022 IE, Dublin, Whelans

30 Apr 2022 UK, Belfast, The Limelight 2

Architects Support-Termine mit Sleep Token

02. Mai 2022 UK, Leeds, First Direct Arena

03. Mai 2022 UK, Nottingham, Motorpoint Arena

05. Mai 2022 Großbritannien, Cardiff, Motorpoint Arena

06. Mai 2022 UK, London, Alexandra Palace

08. Mai 2022 UK, Glasgow, The SSE Hydro

Festival-Termine 2022

11. Juni 2022 UK, Donington, Download Festival

24 Jun 2022 NL, Ysselsteyn, Jera On Air

02 Jul 2022 DE, Münster, Vainstream Rockfest

09 Jul 2022 CZ, Fajtfest, Velké Meziříčí

05 Aug 2022 CH, Open Air Gränichen, Gränichen

Trivium Support-Termine mit Heaven Shall Burn

12 Jan 2023 UK, Glasgow, O2 Academy

13 Jan 2023 UK, Birmingham, O2 Academy

14 Jan 2023 UK, Manchester, O2 Victoria Warehouse

15 Jan 2023 UK, London, O2 Academy Brixton

Malevolence – Line-Up:

Alex Taylor | Gesang

Konan Hall | Gitarre/Gesang

Josh Baines | Gitarre

Wilkie Robinson | Bass

Charlie Thorpe | Schlagzeug

Malevolence online:

