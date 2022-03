Mike Campbell & The Dirty Knobs – External Combustion

Artist: Mike Campbell & The Dirty Knobs

Herkunft: Los Angeles, USA

Album: External Combustion

Spiellänge: 44:45 Minuten

Genre: Bluesrock, Southern Rock

Release: 04.03.2022 (Vinyl 01.04.2022)

Label: BMG Rights / Warner

Link: https://www.thedirtyknobs.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Mike Campbell

Gitarre – Jason Sinay

Bass – Lance Morrison

Schlagzeug – Matt Laug

Tracklist:

Wicked Mind Brigitte Bardot Cheap Talk External Combustion Dirty Job (ft. Ian Hunter) State Of Mind (ft. Margo Price) Lightning Boogie Rat City In This Lifetime It Is Written Electric Gypsy

Mike Campbell & The Dirty Knobs? Bitte wer?

Ich gebe zu, ich sah nur den Namen Campbell in meinem Messenger aufblitzen und schlug zu. Aber mit den Walisern Phil Campbell & The Bastard Sons hat das so rein gar nichts zu tun.

Der Amerikaner Mike Campbell ist, wie sein Namensverwandter, einer der besten 100 Gitarristen der Welt. Freund, Gründungs- und ständiges Mitglied von Tom Petty & The Heartbreakers bis zum überraschenden Tod Pettys im Jahr 2017 ist er international bekannt und begehrt. Nicht nur als Produzent bei Tom Petty, sondern auch als Songschreiber für seinen Freund und andere Größen wie Meat Loaf und Don Henley ist er berühmt. Die Dirty Knobs waren über 20 Jahre lang eine Hobbyband, mit denen er mit seinen eigenen Songs in kleinen Clubs rund um seine Wahlheimat L.A. und außerhalb der Heartbreakers ein wenig Spaß haben konnte. Anfangs noch mit dem Bassisten Ron Blair und dem Schlagzeuger Steve Ferrone von den Heartbreakers, probierte er gelegentlich seine Songs vor Publikum aus. Nach der Auflösung der Heartbreakers war schnell klar, dass hier seine Perspektive liegt. Mit neuer Rhythmusfraktion war dann das erste Album Wreckless Abandon, veröffentlicht im November 2020, ein Riesenerfolg. Songs hatte er genug in der Schublade, denn mit Tom Petty gab es ja noch einen weiteren Songschreiber in der Band. So ist es nicht weiter erstaunlich, dass sie nun gleich das Zweite hinterherschieben. Produziert hat Mike das Album, genau wie das Debüt, mit George Drakoulias, der auch schon unter anderem für Tom Petty oder die Black Crowes gearbeitet hat. Innerhalb von drei Wochen des vergangenen Sommers wurden alle Songs in seinem Heimstudio Hocus Pocus Recorders in Los Angeles aufgenommen. Zum Teil im ersten Take, die Band kannte den Song noch gar nicht richtig, schlossen sie die Aufnahmen ab. Campbell setzte auf die Intuition und den Hunger innerhalb der Band.

Wer das Debüt nicht kennt und jetzt eine Fortsetzung des Tom Petty Styles erwartet, wird womöglich enttäuscht. Mike Campbell spielt Gitarren, die bei den Heartbreakers nie zum Einsatz kamen. Die elf Songs sind kratziger und auf die 60er-Jahre gestylt. Seine herausragenden Qualitäten als Slide-Gitarrist werden hervorgehoben.

Mit hohem Tempo und ungefilterter Energie beginnt das Album. Wicked Man ist ein absoluter Garagerock-Torpedo. Der Opener ist auch die erste Single aus dem Album. Das dazugehörige Video wurde von George Mays (My Morning Jacket, Brittany Howard, Chicano Batman) gedreht. Es folgt mit Brigitte Bardot ein Shuffle à la Howlin’ Wolf. Countryqueen Margo Price steuert die Backingvocals zu Cheap Talk bei, einem bluesigen Marsch durch verrauchte Instrumentierung. Der Titeltrack External Combustion kommt den alten Heartbreakers noch am ähnlichsten. Eine straffe Rocknummer mit einer leichten Blues-Note durch seine Slide-Gitarre. Einen schmutzig rauen Job liefert Ian Hunter, ehemaliger Lead-Sänger der Band Mott The Hoople, im Duett mit Mike Campbell beim eingängigen Rocksong Dirty Job ab. Natürlich darf auch eine Ballade nicht fehlen. Eben noch die verraucht raue Stimme von Ian, ist bei State Of Mind Countryqueen Margo Price Duettpartner und nicht nur Background Gesang. Eine Ballade, wie sie für eine Countrysängerin nicht passender hätte sein können, während ansonsten auch Streicher und Bläser den Ton angeben dürfen. Weiter geht es mit Lightning Boogie. Wie es der Name schon sagt, ein waschechter rockiger Boogie. Benmont Tench, ebenfalls Gründungsmitglied von Tom Petty & The Heartbreakers, steuerte das Klavierspiel bei. Unbedingt hörenswert hierbei ist Mikes Slide-Solo. Rat City ist wieder ein blueslastiger, gitarrenverspielter Rocksong. In This Lifetime erinnert mich an Santana. Ein stimmungsvoller, melodiöser und ruhiger Midtempo-Song, der das Wort Ballade nicht verdient hat. Schwungvoll geht es dann wieder weiter. In It Is Written streut Campbell dann Mundharmonika-ähnliche Züge ein, die an Bob Dylan erinnern. Allerdings ist es gar keine Mundharmonika, sondern bloß ein rückwärts abgespielter Klavierpart. Textlich geht es um seine Frau Marcie. Der Song beschreibt die wahre Geschichte, wie er aus Florida nach Kalifornien kam und sie ihn aufgenommen hat. Am Ende kommen bei Electric Gypsy die knallharten Gitarren ein weiteres Mal im Walzertakt daher. Aus dem Country entliehene Soundmerkmale werden mit den Slide-Gitarren aus dem Blues kombiniert und lassen ein neues Ganzes entstehen. Laut Presseinfo begann Campbell den Song eines Morgens und präsentierte ihn den anderen schon am Nachmittag desselben Tages. Die Knobs nahmen den Song, der nach einer von Campbells Gitarren benannt ist, noch am selben Tag gleich im ersten Take auf.

Seine Gypsy ist ein wunderschönes Instrument mit Mosaik-Look, gefertigt aus Perlmutt und Seeohren. Leider führt seine Tour bisher nur durch Amerika, sodass wir in Europa das Instrument wohl eher nicht zu sehen bekommen werden.

Das Album ist neben den üblichen Formaten zum Download und Stream auch physikalisch als CD im Handel erhältlich. Vinylfans müssen noch ein paar Wochen warten. Durch die allgemeine Situation in den Presswerken, kommt es auch hier zu Verzögerungen. Das Vinyl-Release ist für den 1. April geplant.