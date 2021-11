Fit For An Autopsy: kündigen Europatournee für Mai 2022 an

Die sechsköpfige Band Fit For An Autopsy aus New Jersey – Joseph Badolato (Gesang), Patrick Sheridan (Gitarre), Timothy Howley (Gitarre), Will Putney (Gitarre), Peter Blue Spinazola (Bass) und Josean Orta Martinez (Schlagzeug) – wird ihr sechstes Album Oh What The Future Holds am 14. Januar über Nuclear Blast veröffentlichen.

Zur Unterstützung des neuen Albums hat die Band eine Headliner-Tour durch Europa und Großbritannien im Mai 2022 angekündigt. Die Band wird dabei von vier ganz besonderen Gästen begleitet: den amerikanischen Deathcore-Ikonen Enterprise Earth, den isländischen Metalcore-Meistern Une Misère, den Hardcore-Metallern Great American Ghost und dem Tech-Metal-Quintett Sentinels.

Fit For An Autopsy – 2022 EU/UK Tour mit Enterprise Earth, Une Misère, Great American Ghost, Sentinels:

05.05. BE Antwerpen @ Trix Club

06.05. UK Bristol @ Fleece

07.05. UK Birmingham @ The Mill

08.05. UK Manchester @ Rebellion

09.05. UK Glasgow @ Cathouse

10.05. UK Southampton @ The Loft

11.05. UK London @ o2 Academy Islington

12.05. FR Paris @ Gibus

13.05. DE Köln @ Essigfabrik

14.05. DE Berlin @ SO36

15.05. DE Hannover @ Faust

16.05. DE Hamburg @ Logo

17.05. DE Leipzig @ Conne Island

18.05. PL Warschau @ Proxima

19.05. DE Nürnberg @ Hirsch

20.05. AT Wien @ Arena

21.05. HU Budapest @ Barba Negra

22.05. SLO Ljubljana @ Orto Bar

23.05. IT Mailand @ Slaughter Club

24.05. CH Lyss @ Kulturfabrik

25.05. DE München @ Backstage

26.05. DE Saarbrücken @ Garage

27.05. NL Utrecht @ Helling

Tickets für Deutschland sind ab sofort über Eventim erhältlich, während der allgemeine Ticketverkauf am Freitag, dem 19. November um 11:00 Uhr MEZ beginnt.

Die Tournee steht weiterhin unter dem Vorbehalt der weltweiten Pandemie-Situation.