Grave Digger: feiern 40. Bandjubiläum und verkünden brandneues Album „Fields Of Blood“

Mit Metal Hymnen wie Heavy Metal Breakdown gehören Grave Digger seit Beginn der 80er Jahre zu einer der prägendsten und einflussreichsten Bands der deutschem Metal Szene – 2020 läutet nun das bereits 40. Jubiläum der Teutonen Metal Meister ein! Und dies soll natürlich gebührend gefeiert werden: Die Band rund um Frontmann Chris Boltendahl gab die Veröffentlichung ihres brandneuen Albums bekannt, welches den Titel Fields Of Blood tragen und am 29.05.2020 auf Napalm Records erscheinen wird. Auf ihrem 20. Studioalbum vollenden Grave Digger ihre epische Highlands-Geschichte, Fields Of Blood ist die Vollendung einer legendären Triologie nach The Clans Will Rise Again und Tunes Of War, und eine wahre Soundschlacht einzigartigem Traditions Metal! Fields Of Blood nimmt den Hörer mit auf eine Reise durch schottische Geschichte: Treibende Riffs und epische Refrains treffen auf die berühmten Great Highland Bagpipes. In den Highlands, den Schlachtfeldern von Stirling, Bannockburn und Culloden findet der Hörer sich auf einer emotionalen Achterbahn zwischen Trauer und Triumph wieder, leidet und siegt mit den schottischen Freiheitskämpfern. Mit Fields Of Blood schließen Grave Digger ihre dreiteilige Highland Saga ehrwürdig ab. Einen ersten Track aus der kommenden Platte gibt es ab sofort auf die Ohren, die brandneue Single All For The Kingdom zeigt gnadenlos episch direkt die Marschrichtung des neuen Grave Digger Albums auf! Hier werden keine Gefangenen gemacht und die Teutonen zeigen auch nach 40 Jahren Bandgeschichte das, was sie am besten können: Refrains und Riffs die sich in eure Gehörgänge und Herzen fräsen um dort zu bleiben, sowie hundert Tausende Highlander auf den Schlachtfeldern geblieben sind, im Glauben an ein besseres Leben in Freiheit und Unabhängigkeit. Seht hier das brandneue Video zum Heavy Metal Meisterwerk All For The Kingdom!

„Wir haben es wieder getan und die Kilts angezogen, die Faszination für Schottland und seine Geschichte hat uns nie losgelassen“, so Frontmann Chris Boltendahl. „Lange haben wir überlegt wann der richtige Zeitpunkt wäre zurückzukehren in die Highlands, einzutauchen in ihre Legenden und Mythen. Unser 40-Jähriges Bandjubiläum scheint uns dafür der geeignete Anlass und somit nehmen wir euch ein drittes Mal mit auf die Reise… zieht die Kilts an und zückt Eure Schwerter und Äxte, folgt uns nach Stirling und Culloden und erlebt schottische Geschichte, hautnah, authentisch und emotional. Wie sagte noch William Wallace / Braveheart: Ja, sie mögen unser Leben nehmen. Aber niemals nehmen sie uns unsere Freiheit!“

Fields Of Blood Tracklist:

1. The Clansman’s Journey

2. All For The Kingdom

3. Lions Of The Sea

4. Freedom

5. The Heart Of Scotland

6. Thousand Tears

7. Union Of The Crown

8. My Final Fight

9. Gathering Of The Clans

10. Barbarian

11. Fields Of Blood

12. Requiem For The Fallen

Auch nach 40 Jahren ihrer eindrucksvollen Karriere, hat sich am Ethos der Band nichts geändert, und doch klingen Grave Digger modern sowie zeitlos wie nie zuvor. Grave Digger stehen für unbeirrten, puren Stahl-Metal, der dennoch Überraschungen bereit hält, und ein solch besonderes Band-Jubiläum einer der erfolgreichsten deutschen Heavy Metal-Pioniere im glorreichsten Stile feiert! Feiert gemeinsam mit Grave Digger, das neue Album Fields Of Blood ist ab dem 29.05. in folgenden Formaten erhältlich:

– 4 Page Digipack

– VINYL 1LP Gatefold Black

– VINYL 1LP Gatefold Edition in Gold, limitiert auf 100 Stück

– Wooden Box Edition: Bonus Live DVD „Live in Japan“, Highland flask + Bonus 7″ Single limitiert auf 300 Stück (nur über den Napalm Records Mailorder )

– Digipack & Shirt Bundle

Fields Of Blood könnt ihr euch ab sofort HIER vorbestellen!

Grave Digger Live 2020:

14.03.20 DE – Marsberg / Metal Diver 2020

30.05.20 DE – Gelsenkirchen / Rockhard Festival

12.06.20 DE – Büßfeld / M.I.S.E. Open Air

26.06.20 CZ – Spálené Po?íčí / Basinfire Fest

27.06.20 DE – Dischingen / R.A.H

03.07.20 DE – Ballenstedt / Rockharz Festival

04.07.20 DE – Irslingen, Dietingen / Wolfweez-Open Air

10.07.20 ES – Burgos / Zurbarán Rock Festival

11.07.20 BG – Chelopech / Wolf Fest’ 2020

30.07.20 DE – Wacken Open Air

01.08.20 CZ – Bakov nad Jizerou / FryyFest 2020

07.08.20 CH – Basel, Bern / Mannried Open Air

+ Orden Ogan:

24.09.20 DE – Hamburg / Grünspan

25.09.20 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

26.09.20 DE – Leipzig / Hellraiser

27.09.20 tba

29.09.20 HU – Budapest / Barba Negra

30.09.20 AT – Wien / Szene

01.10.20 DE – Berlin / Kesselhaus

02.10.20 DE – München / Muffathalle

03.10.20 DE – Stuttgart / LKA

04.10.20 CH – Sarnen / Urrock Festival 2020

06.10.20 FR – Paris / La Machine

07.10.20 FR – Lyon / Ninkasi Kao

08.10.20 NL – Nijmegen / Doornroosje

09.10.20 DE – Saarbrücken / Garage

10.10.20 DE – Geiselwind / Musichall

11.10.20 DE – Wiesbaden / Schlachthof

31.10.20 FR – Vouziers / Festival de Vouziers

14.11.20 Mex – Monterey / Mexico Metalfest

Grave Digger sind:

Chris Boltendahl – Vocals

Axel Ritt – Guitar

Jens Becker – Bass

Marcus Kniep – Drums

Weitere Infos & News auf:

www.grave-digger-clan.de

www.facebook.com/gravediggerofficial

www.instagram.com/gravediggerband

www.twitter.com/GRAVEDIGGERclan