Grave Digger: veröffentlichen zweite Single und Musikvideo zu „King Of The Kings“

Ein wahrer Heavy Metal-Mahlstrom! King Of The Kings ist eine schnelle, aber dennoch melodische Hymne, die durch einen kraftvollen und melodischen Refrain, hämmernde Drums und scharfe Riffs besticht, von Anfang bis zum Ende! Der König ist tot, lang lebe der König!

Der Track stammt vom kommenden Album Symbol Of Eternity, das am 26. August via ROAR! Rock Of Angels Records! veröffentlicht wird.

Die digitale Single ist ab sofort auf allen Streaming- und Downloadplattformen erhältlich! Das Album kann man hier vorspeichern: https://bfan.link/symbol-of-eternity

Und vorbestellen kann man es hier: https://bit.ly/grave_digger_symbol_of_eternity