Grima: veröffentlichen neue Single/Musikvideo „Beyond The Dark Horizon“

Am 28. Februar ist Grimas sechstes Studioalbum Nightside über Napalm Records erschienen. Im Vorfeld enthüllten die sibirischen Atmosphären-Black-Metaller ihre dritte Single Beyond The Dark Horizon. Grima skizzieren eine trostlose Welt im Zwielicht, in der sich das Leid endlos über die Skyline erstreckt und ein mächtiger schwarzer Fluss sich seinen Weg durch das Reich der Schatten bahnt. Die ebenso schöne wie traurige Melodie spiegelt den unaufhaltsamen Lauf der Zeit wider und trägt den Hörer durch gespenstische Landschaften, in denen das Schicksal an die Dunkelheit gebunden ist – eine perfekte Melodie für Albträume.

Nach mehreren Shows in ganz Europa, unter anderem mit der aufstrebenden deutschen Death-Metal-Truppe Kanonenfieber, werden Grima auf Nightside einmal mehr den Geist der sibirischen Taiga ehren. Zusätzlich zu ihrem unvergesslichen Sound fügt das Aussehen der Band – aufragend wie lebende Bäume mit furchterregenden geschnitzten Holzmasken und verzweigten Fingern – ein weiteres eindringliches Element zu ihrem brutalen und doch wunderschönen Output hinzu.

Grima über die neue Single Beyond The Dark Horizon:

„The icy waters of the mighty Yenisei river, upon which our hometown of Krasnoyarsk stands, remain unfrozen even in the bitter cold of -40°C. This river carries an untamed force, flowing endlessly beyond the horizon, vanishing into the vast unknown. It is more than a current—it is a symbol of relentless motion, shrouded in the depths of darkness. Day after day, it fills an abyss without end. Its frigid waves wash over the shores, seeping into the hearts of those who dwell nearby, leaving them with a yearning for warmth that will never come. Hope drowns in its depths, and somewhere beyond the black line of the horizon, an unseen fate awaits.“

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Beyond The Dark Horizon hier an:

Auf ihrem brandneuen Album Nightside zeigen Grima ihre Vielseitigkeit innerhalb des Black-Metal-Genres, indem sie in Tracks wie Impending Death Premonition auch Death-Metal-ähnliche Growls in ihre Darbietung einfließen lassen und auf den kürzeren, zugänglicheren Stücken des Albums konzentrierten Einsatz und Können demonstrieren. Curse Of The Void ist genauso verträumt und komplex wie seine großen Brüder, aber auch so befriedigend wie eine direktere Black-Metal-Hymne. Mit ihrer geheimnisvollen visuellen Aura und ihrem faszinierenden Sound, der von der unerbittlichen Natur um sie herum inspiriert ist, erweisen sich Grima weiterhin als eine Band, die man in diesem Genre unbedingt im Auge behalten sollte!

Der Black-Metal-erfahrene Produzent Vladimir Lehtinen mischt, mastert und steuert Nightsides rauen, kraftvollen, aber auch astreinen Sound. Die beiden treibenden Kräfte hinter dem einzigartigen Sound der Band, Vilhelm und Morbius, liefern beide verschiedene Aspekte der eindringlichen, massiven Gitarrenriffs, Leads und Melodien der Band, während Vilhelm auch als Stimme des Waldes erklingt. Gastmusiker wie Vlad (Schlagzeug) und Serpentum (Gitarren) sind sowohl im Studio als auch auf der Bühne mit von der Partie.

Grima über das Album:

„Grima is a secretive cult devoted to an ancient, long-forgotten Siberian forest deity, lying in wait, shrouded within the endless embrace of the Taiga. Our music is a ritual of reverence to the ancient magic of the forest, an endless dance of mysterious entities and ancient spirits, a beautiful and terrifying legend cloaked in the form of Siberian Atmospheric Black Metal. Nightside is a mysterious and melodic recording, infused with the mesmerizing cold of the Siberian night wilderness—brutal, yet equally beautiful and irresistibly alluring. A mysterious nocturnal land where winds slam the shutters of cabins in abandoned villages, guiding stars only lead you deeper into the silver storm, and a dead man is knocking his claw on an ancient pine, counting down the remaining time of yet another lost.“

Nightside – Trackliste:

1. Intro (Cult)

2. Beyond The Dark Horizon

3. Flight Of The Silver Storm

4. Skull Gatherers

5. Impending Death Premonition

6. The Nightside

7. Where We Are Lost

8. Curse Of The Void

9. Mist And Fog

10. Outro (Memories Of A Forgotten Home)

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Nightside wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1LP Gatefold Night Blue – limitiert auf 300 kopien weltdweit (nur bei Napalm Records Mailorder) – Sold Out!

– 1LP Gatefold Green Forest Marbled – limitiert auf 300 kopien weltdweit (nur bei Napalm Records via Mailorder)

– 1LP Gatefold Black

– 1CD Digisleeve

– Digital Album

Im Anschluss an die Albumveröffentlichung werden Grima zusammen mit Ultar, Houle & Antrisch im Frühjahr dieses Jahres verschiedene Bühnen in Europa und Großbritannien erobern, den Anfang macht am 25. April das Ragnarök Festival.

Grima Live 2025

24.04.2025 FR – Strasbourg / La Grenze

25.04.2025 DE – Lichtenfels / Ragnarök Festival

27.04.2025 AT – Vienna / Viper Room

28.04.2025 HU – Budapest / Dürer Kert

29.04.2025 RO – Timișoara / M2

30.04.2025 RO – Cluj Napoca / Hardward Pub

01.05.2025 RO – Bucharest / Fabrica

02.05.2025 BG – Sofia / Live & Loud

03.05.2025 GR – Thessaloniki / 8ball

04.05.2025 GR – Athens / Arch Club – Live Stage

06.05.2025 TR – Istanbul / Dorock

08.05.2025 GR – Larisa / Skyland

09.05.2025 RS – Belgrade / Dom Omladine

10.05.2025 SI – Ljubljana / Menza pri Koritu

11.05.2025 CZ – Brno / Melodka

13.05.2025 PL – Krakow / Gwarek

14.05.2025 PL – Wrocław / Liverpool

15.05.2025 CZ – Praha / Vagon

16.05.2025 DE – Leipzig / Hellraiser

17.05.2025 DE – Weiher / Music Hall

18.05.2025 DE – Kassel / Goldgrube

21.05.2025 DE – Magdeburg / Factory

22.05.2025 DE – Frankfurt a. M. / Nachtleben

23.05.2025 NL – Haarlem / Patronaat

24.05.2025 BE – Liège / TBA

25.05.2025 GB – London / Underworld Camden

27.05.2025 GB – Glasgow / Ivory Blacks

28.05.2025 GB – Manchester / Rebellion

30.05.2025 DE – Munich / Backstage Halle

31.05.2025 DE – Hamburg / Kulturpalast

05.06.2025 NO – Oslo / Revolver

06.06.2025 NO – Bergen / Hulen

13.06.2025 FI – Helsinki / On The Rocks

14.06.2025 FI – Tampere / Vastavirta

21.06.2025 FR – Clisson / Hellfest

Grima sind:

Vilhelm – Gesang, Gitarren

Morbius – Gitarren

Grima online:

https://www.facebook.com/grimablackmetal

https://www.instagram.com/grimablackmetal/