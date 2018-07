Um das Release des neu-aufgeladenen Guns n’ Roses Debütalbums Appetite For Destruction gebührend zu feiern, gibt es jetzt den ultimativen Guns n’ Roses Playlist Generator. Mit dem Playlist Generator entdeckst du nicht nur den Sound der Band ganz neu, sondern lernst außerdem viele weitere Künstler kennen, die Guns n’ Roses inspiriert haben.

Klicke auf den Link und erhalte deine individuelle Spotify Playlist, ganz nach deiner Stimmung und deinem Geschmack. Neben der Antwort auf die Frage „Are you Guns or are you Roses“, erhältst du außerdem viele spannende Fakten zu den musikalischen Einflüssen der Band.

