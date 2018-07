Hyro The Hero: vielversprechender Newcomer aus US

Wie lautet das Rezept für einen musikalischen Molotov Cocktail???

Eigentlich ziemlich simple: man nehme eine Prise Rage Against The Machine, vermischt das Ganze mit einem Hauch Body Count, würzt mit Run DMC und den Beastie Boys und heraus kommt Hyro The Hero!

Und was der Herr musikalisch zusammengebraut hat ist es definitiv Wert, mal ein Ohr zu riskieren.

Niemand Geringerer als Jonathan Davis, Frontmann der Nu-Metal Pioniere Korn nannte Hyros Debütalbum eines seiner Lieblingsalben aus dem Jahr 2011. Mittlerweile wurde bereits das 2. Album in den Staaten veröffentlicht und nun wird es dringend Zeit, diesen Hammer Künstler auch in Deutschland an den Start zu bringen!

Auch auf seinem zweiten Album ist Korn mit von der Partie. Korn Gitarrist James Munky Shaffer lieh dem Song Devil In Disguise als Co-Autor seinen unvergleichlichen Gitarrensound.

Einen wundervollen visuellen und auditiven Eindruck in das Schaffen von Hyro The Hero gibt der Videoclip zu Bullet. Checkt das mal aus:

Kommentare

