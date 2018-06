Halestorm haben die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Vicious“ bekannt gegeben. Das vierte Studioalbum der Grammy-ausgezeichneten Band wurde Anfang des Jahres mit Produzent Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Alice In Chains, Rush) in dessen Rock Falcon Studio in Nashville eingespielt und ist ab dem 27. Juli überall erhältlich. Den Anfang macht heute die erste Single „Uncomfortable“ samt Musikvideo. Den unter der Regie von Evan Brace (Phantogram, Taking Back Sunday) gedrehten Clip gibt es hier zu sehen:

Am morgigen Donnerstag (31. Mai) wird die Band ihr kommendes Album bei einer Reihe von Live-Events diskutieren, beginnend mit einem Facebook Live-Interview mit der Hardrock- und Metal-Seite Loudwire, das ab 19:45 Uhr deutscher Zeit hier mitverfolgt werden kann: https://www.facebook.com/LoudWire/ . Ab 21:30 Uhr unserer Zeit wird dann Lauren Moraski, Redaktionsleiterin Kultur der Huffington Post, ein Interview und Live-Q&A mit Halestorm abhalten, das Teil der BUILD Series ist und unter buildseries.com angesehen werden kann. Ab 1 Uhr unserer Zeit folgt abschließend „An Intimate Evening of Music & Conversation with Halestorm” in der Sony Hall in New York City. Präsentiert von BackStory Events , umfasst das Konzert ein ausführliches Interview mit der Journalistin und Gründerin von Women’s International Music Network, Laura B. Whitmore, gefolgt von Publikumsfragen und einer exklusiven Live-Performance. Das ausverkaufte Event kann über den offiziellen YouTube-Kanal von Guitar World im Livestream verfolgt werden.Im Juli und August begeben sich Halestorm auf den zweiten Teil ihrer bahnbrechenden US-Tour, die drei ausschließlich weiblich angeführte Hardrock-Bands zusammenbringt, neben Halestorm die Roadrunner/Atlantic-Kollegen In This Moment als Co-Headliner sowie als Special Guests New Year’s Day. Die Tour umfasst auch Auftritte bei einer Reihe von Festivals und State Fairs sowie Highlights wie eine Support-Show für Joan Jett & The Blackhearts im Bluestem Amphitheater in Moorehead am 9. August und ein kostenloses Konzert in der Fremont Street in Las Vegas am 25. August. Alle Informationen zu den Live-Dates gibt es hier: www.halestormrocks.com . Im Oktober ist die Band dann auf Deutschlandtour:

11.10. Hamburg, Markthalle

12.10. Berlin, Kesselhaus

14.10. Frankfurt, Batschkapp

15.10. Köln, Live Music Hall

16.10. München, Backstage Werk

Weithin anerkannt als eine der wichtigsten und ikonischsten Bands des modernen Hardrock, feierten Halestorm 2009 ihr spektakuläres Debüt mit ihrer selbstbetitelten ersten LP, gefolgt 2012 von dem durchschlagenden Erfolg „THE STRANGE CASE OF…”, das unter anderem den Grammy-ausgezeichneten Smasher „Love Bites (So Do I)“ enthielt. Beide Alben erlangten Gold-Status in den USA.

Das umjubelte dritte Album von Halestorm, „INTO THE WILD LIFE“, stürmte nach seiner Veröffentlichung im April 2015 direkt in die Top 5 der US-Charts (DE #24), in den „Top Hard Rock Albums”-Charts erreichte es sogar #1 – beide Platzierungen markierten die bisher dato höchsten Chartplatzierungen der Band. „INTO THE WILD LIFE“ enthielt unter anderem die Smash-Hits „Apocalyptic”, „Amen” und „I Am The Fire”. Die Videos zu diesen Songs und noch viel mehr gibt es im offiziellen YouTube-Kanal der Band, HalestormRocks.

Als eine der am härtesten arbeitenden Bands im Musikgeschäft haben Halestorm einen Großteil ihres Lebens „on the road“ verbracht. Die Band spielt alljährlich über 250 Konzerte, darunter diverse ausverkaufte Headliner-Touren und Auftritte auf Festival-Hauptbühnen.