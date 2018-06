Die legendären Metaller VENOM INC.haben ihr Debütalbum »Avé« am 11. August 2017 veröffentlicht. Es folgten zahlreiche Auftritte in aller Welt. Gefüllte Clubs und eine Band, die vor Spielfreude nur so sprühte. Das Result? Eine brandneue 10″-Vinylsingle namens»War«. Diese beinhaltet drei Songs und wird am 10. August 2018 via Nuclear Blast veröffentlicht. Das dazugehörige Artwork stammt von Marcelo Vasco(SLAYER, HATEBREED, MACHINE HEAD, BORKNAGAR a.o.).

Tony „The Demolition Man“ Dolankommentiert: „In einer Welt voller Ungewissheit sind wir wieder an dem Punkt angelangt, an dem man sich anhand der Größe des Nuklearwaffen-Arsenals misst (Stichwort: „kalter Krieg“), während in anderen Teilen der Erde perverse Neigungen und Terror regieren, präsentieren wir euch ‚War‘ sowie unsere eigene Liveversion von ‚Warhead‘! Genießt die Zerstörung von allem, was ihr bislang für unzerstörbar gehalten habt.“

»War/Warhead« – Tracklist:

Side A

01. War (Armageddon Edit)

02. War (live)

Side B

01. Warhead (live)

Bestellt hier vor: http://nblast.de/VenomIncWar

Die Single kann in den folgenden Formaten vorbestellt werden:

– rotes Vinyl (300 Exemplare; nur Mailorder!)

– schwarzes Vinyl (500 Exemplare)

Seht euch hier das Lyricvideo zur Studioversion von ‚War‘ an:

https://www.youtube.com/watch?v=rOgowdf9Iyo

Bestellt »Avé« hier: http://nblast.de/VenomIncAveNB

Mehr zu »Avé«:

‚Dein Fleisch‘ OFFIZIELLES MUSIKVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=HKBb24JaLXM

‚Avé Satanas‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Xt_yGt0ET0U

—–

VENOM INC. live:

29.06. D Gardelegen – Metal Frenzy

30.06. B Antwerpen – Metal Fest

04.08. FIN Pori – Porispere

10.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

11.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

16. – 19.08. CDN Victoria, BC – Vancouver Island Metal Fest

17.08. USA Las Vegas, NV – Psycho Las Vegas

21.08. CDN Vancouver, BC – Red Room (w/ guests)

06.09. USA New York City, NY – Gramercy Theatre (w/ METAL ALLEGIANCE)

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday