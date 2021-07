Hell Over Hammaburg: Billing & Infos

Hallo allerseits,

hier nun unser Update mit dem (unter Vorbehalt) finalen Billing. Vorbehalt deshalb, weil wir natürlich nicht wissen können, ob es im kommenden März irgendwelche Beschränkungen, auch in Sachen An- und Abreisen bzw. Grenzübertritte geben wird.

Unserem Optimismus und unserer Vorfreude tut dies keinen Abbruch, im Gegenteil, wir setzen hier voll auf Sieg und die Macht des livehaftigen Metal!

Hell Over Hammaburg Vol. 9

4. & 5. März 2022 // Hamburg // Markthalle

http://helloverhammaburg.blogspot.com/

Neu im Billing:

Desaster (D):

Muss man noch groß Worte über Europas kultigste, glaubwürdigste und geilste Black-Thrash-Legende verlieren? Okay: 33 Jahre Chaos und Zerstörung! 33 Jahre purer Teutonen-Stahl (rostfrei as fuck)! Und: Das neue Album, Churches Without Saints killt! Ende der Durchsage – wir sehen euch im Pit!

www.facebook.com/666Desaster666

Sanhedrin (USA):

Das Trio von der amerikanischen Ostküste war eines der ganz großen Highlights unseres 2019er Billings. Nun hat die außergewöhnliche Heavy-Metal-Band um Sängerin/Bassistin Erica Stoltz mit Metal Blade Records eine neue Labelheimat gefunden und wird im kommenden Frühjahr ihr neues Album veröffentlichen. Dies ist die offizielle Record-Release-Show!

www.facebook.com/sanhedrinband

Wheel (D):

Als absolutes Doom-Highlight und künftigen Genre-Klassiker bezeichneten in großer Übereinstimmung etliche Medien Preserved In Time, das aktuelle dritte Album der Dortmunder Doomer von Wheel. Wird allerhöchste Zeit, dass die schweren, heißblütigen Hymnen auf die große Bühne gewuchtet werden!

www.facebook.com/Wheeldoom

Das komplette Billing:

Eternal Champion (USA), The Ruins Of Beverast (D), High Spirits (USA), Desaster (D), Morne (USA), Afsky (DK), Sanhedrin (USA), Rumours (D), Stygian Crown (USA), Stallion (D), Eurynomos (D), Wheel (D), The Hawkins (S), Karloff (D), Hadopelagyal (D), Yxxan (S), Hexenbrett (Int.), Drowned (D)

Tickets:

https://www.eventim.de/artist/hell-over-hammaburg/

https://shop.ironbonehead.de/de/tickets-misc-/23667-hell-over-hammaburg-festival-2021-ticket.html

Infos über unsere weiteren traditionellen VVK-Stellen (Van, High Roller, Cudgel, Amor Fati etc) folgen in Kürze.