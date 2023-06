Hell Over Hammaburg 2024: weitere Bands bestätigt

Das 10. Hell Over Hammaburg findet am 1. und 2. März 2024 in Hamburg in der Markthalle statt.

Neu im Billing:

Death Worship (CAN/D)

Tod. Gewalt. Zerstörung. Nihilismus. Und Death Worship, das vom kanadischen Bestial-Black/Death-Veteran Deathlord of Abomination and War Apocalypse vor zehn Jahren gegründete Finsternis-Geschwader, mittendrin. Gemeinsam mit seiner Live-Besetzung, die sich aus Mitgliedern der Leipziger Black/Death-Szene rund um I I, Evil Warriors und Bloody Vengeance rekrutiert, prügelt er in barbarischer alter Blasphemy– und Conqueror-Manier nicht nur die Scheiße, sondern alle inneren Organe aus euch raus!

www.facebook.com/deathworshipofficial/

Phantom Winter (D)

Kürzlich hatten wir die Ehre, in das kommende – insgesamt vierte – Album der Nachfolge-Band der Klangmonster-Magier Omega Massif (die im Jahr 2014 auf unserem Festival total abräumten) reinhören zu dürfen. Der neue Stoff ist das mit Abstand Tiefschürfendste, Finsterste und Monströseste, was wir von einer deutschen Combo seit Ewigkeiten gehört haben! Spontan haben wir Phantom Winter zum HOH eingeladen, und euch erwartet ein freier Fall in den Abgrund, hoffnungsloses Ertrinken im schleppend-schweren Brachialsound – und vielleicht sogar ein neues Elbe-Hochwasser bis ans Kinn!

www.facebook.com/wintercvlt/

Das bisherige Billing:

Eternal Champion (USA), Mare (NO), Sumerlands (USA), Kringa (A), Death Worship (CAN/D), Slingblade (S), Century (S), The Neptune Power Federation (OZ), The Night Eternal (D), Phantom Winter (D), Hysterese (D), Megaton Sword (CH), Hexer (D)

Weitere Bands folgen in Kürze!

Vorverkauf:

Eventim:

Cudgel:

Iron Bonehead:

Amor Fati:

Van Records:

sowie Remedy Records Hamburg und Plattenkiste Hamburg