Chromatic Orb haben ihre Debütsingle The Battle For Nia-Koro veröffentlicht, seit dem 09.06.2023 steht der Song auf allen Streaming-Plattformen zur Verfügung. Dieser neue Track wird über Nefes Records veröffentlicht und weltweit von Orchard vertrieben. The Battle For Nia-Koro ist ein energiegeladener Metal-Song, der Einflüsse aus verschiedenen Subgenres vereint. Während der Refrain ein Old-School-Feeling hat und an Power Metal erinnert, sind die Strophen groovig und moderner mit einem Metalcore-Feeling. Game Of Thrones und Dragonlance wurden von Tabletop-RPGs inspiriert.

The Battle For Nia-Koro ist die erste Single eines Konzeptalbums nach den Ereignissen einer tatsächlichen D&D-Kampagne. Das Ziel von Chromatic Orbist es, die Aufnahme des neuen Albums im Jahr 2023 abzuschließen.

Die Debütsingle The Battle For Nia-Koro könnt ihr hier anhören: