Highfield Festival 2020: Erste Künstler bestätigt – Deichkind, Beatsteaks und viele mehr

Mit Deichkind und Beatsteaks bestätigen die Veranstalter des Highfield Festivals zwei große Namen, die die deutsche Musikszene jeweils auf ganz unterschiedliche Weise geprägt haben. Natürlich kommen beide Bands nicht allein: Für das Festival vom 14. bis 16. August in Großpösna am Störmthaler See haben sich bislang insgesamt 21 Acts angekündigt.

Deichkind ist eine Institution, die seit mehr als zwanzig Jahren erfolgreich und fester Bestandteil unserer Popkultur ist. Insbesondere auf ihrem gerade erschienenen Charterfolg Wer Sagt Denn Das? präsentiert sich die Hamburger Formation wieder als trojanisches Pferd für Niveau und subversive Gesellschaftskritik: Ihr Schaffen steht für Eskalation und Party, gleichzeitig enthalten ihre Texte und Inszenierung aber genügend Tiefgang, um die großen Feuilletons zu füllen. Welche Seite ihres Tetraeders gerade sichtbar ist, überlassen sie dabei immer ihren Fans. Zumindest live ist die Entscheidung aber klar: Mit ihren Fans am Störmthaler See werden Deichkind eskalieren, bis niemand mehr an morgen denkt.

Dass das jüngste Album der Beatsteaks Yours auch eine Kollaboration mit Deichkind enthält, ist kein Zufall. Man kennt und schätzt sich, auch wenn die Berliner musikalisch ganz andere Wege gehen. Der Erfolg gibt ihnen jedenfalls Recht – ihre letzten drei Alben landeten in Deutschland verlässlich an der Spitze. Und damit den seit 1995 im Geschäft befindlichen Herren nicht langweilig wird, haben sie ihren Sound auf der letzten Platte beträchtlich geöffnet: Rock, Punk, Pop und Groove öffnen Horizonte und machen Lust auf den nächsten Sommer. Für die Beatsteaks scheint alles möglich; dass sie auf der Highfield-Bühne einen Abriss feiern werden, ist aber schon jetzt unausweichlich. Nicht zuletzt, da ihr Gig in Großpösna eine von nur zwei exklusiven Festivalshows in Deutschland ist.

Ihre Gitarren im Gepäck haben außerdem die Songpoeten von Wanda aus Österreich und die Indie-Pop-Durchstarter Giant Rooks. Neben Songwriter-Instanz Clueso wissen auch die wortwörtlichen Shooting Stars der Leoniden genauso wie die Chemnitzer Newcomer Blond, was einen guten Song unvergesslich macht. Härtere Riffs liefern die Grammy-nominierten Bring Me The Horizon, die Metalcore-Formation Callejon und die kalifornische Rock-Supergroup Fever 333, während Frittenbude, Betontod, Turbostaat und Zebrahead die Herzen von Punk-Fans höher schlagen lassen.

Gute Texte mit mitreißenden Beats kombinieren Kontra K, Sido und RIN, die sich allesamt an der Chartspitze zuhause fühlen. Auch die Chemnitzer Kraftklub-Legende Kummer hat sich ganz nach oben gerappt und ist bei Juju, Ferdinand And Left Boy und Nura in bester Gesellschaft.

Weitere Acts werden demnächst bekannt gegeben. Alle Infos und Tickets auf highfield.de.

Alle bisher bestätigten Bands:

Deichkind | Beatsteaks

Bring Me The Horizon | Kontra K | Clueso | Sido | RIN

Wanda | Kummer | Giant Rooks | Leoniden | Juju | Ferdinand And Left Boy

Nura | Frittenbude | Callejon | Fever 333 | Betontod

Turbostaat | Zebrahead | Blond

Tickets für das Highfield Festival vom 14. bis 16. August 2020 gibt es derzeit für € 139,-inkl. VVK-Gebühr. Tickets sind online über highfield.de oder telefonisch unter 01806 –853 555 (0,20€/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60€/Anruf) zu bestellen.