Horrizon: neue Albumdetails enthüllt

Die Melodic Death Metaller von Horrizon haben Details zum kommenden Album World Of Pain enthüllt, das am 29. November bei Massacre Records erscheinen wird!

Das Album wurde von Dominik Jahn (alias Nik Heimfarth) gemischt und gemastert. Das Coverartwork wurde von Michael Vetter gestaltet.

Hier kann man sich das offizielle Video zur neuen Single Once In A While ansehen:

World Of Pain ist hier bereits vorbestellbar: https://lnk.to/worldofpain

Niemand geringeres als Mors Principium Ests Gitarrist Andy Gillion hat beim vorletzten Song „Reborn“ ein Gitarrensolo beigesteuert.

Freut euch auf schnellen Melodic Death Metal sowie, unter anderem, auf Mid-Tempo Nummern und balladeske Passagen mit cleanen Vocals!

Horrizon – World Of Pain

1. Once In A While

2. Sentenced To Death

3. Where Am I?

4. World Of Pain

5. Haunted By The Past

6. Ancient Wisdom

7. Dying God

8. Lost

9. Why?

10. Reborn

11. Endless Rain

29/11/2019 • Melodic Death Metal • CD • Digital

Horrizon Live

09.11.2019 DE Bindlach – Bärenhalle (Winter Invasion Festival)

29.11.2019 DE Leipzig – Hellraiser



https://www.facebook.com/HorrizonMetal

https://www.youtube.com/user/Horrizon666

https://www.instagram.com/horrizon_melodic_death

https://spoti.fi/2uU9zGN

Photo by Philipp Felleisen, edited by Michael Vetter & Marco Magistro