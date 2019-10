SpiteFuel: veröffentlichen Videoclip zu „Trick Or Treat“

Das neue SpiteFuel Album Flame To The Night steht in den Startlöchern und wird am 8. November veröffentlicht! Um die Wartezeit bis dahin noch etwas zu verkürzen, gibt es ab sofort mit dem Videoclip zu Trick Or Treat eine Kostprobe aus dem neuen Longplayer auf dem MDD Youtube Channel! Überlegt euch gut, wem ihr zu Halloween die Türen öffnet, es könnten wie im Video auch die SpiteFuel Jungs sein und euer Heim in eine Partyhölle verwandeln. Das komplette Album, welches diesen Sommer in den Gernhart Studios produziert wurde, enthält elf Tracks wilden, rockigen Melodic Metal bei einer Spielzeit von über 45 Minuten. Die finale Tracklist findet ihr anbei!

Bereits am 2. November steigt die amtliche Record Release Show der Burschen in der Rockfabrik Bad Friedrichshall zusammen mit Out Of Order und Dragonsfire!

Flame To The Night Tracklist:

01. Flame To The Night

02. Stand Your Ground

03. Machines

04. Trick Or Treat

05. Till I Die

06. Bad Boy

07. Two-Faced

08. Through The Shades

09. Firewater

10. Silent Guard

11. Try To Hate Me

Record Release Show

2. November – Bad Friedrichshall | Rockfabrik

https://www.facebook.com/events/842550616078639/

Album Orders

MDD: https://mdd-records.de/spitefuel

Amazon: https://www.amazon.de/dp/B07XW7DD1B