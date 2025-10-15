Hollywood Pkr Vampits: veröffentlichen den Song „Talk Dirty To Me“

Der US-Künstler Hollywood Pkr Vampits sorgt derzeit für Aufsehen in der internationalen Rockszene. Der Musiker aus Arkansas vereint den glitzernden Glam-Metal der 80er mit dem rauen Sound des klassischen Hard Rock und der rebellischen Energie der 90er-Alternative-Ära. Seine musikalischen Einflüsse reichen von Poison, Mötley Crüe, Guns N’ Roses und Ratt bis hin zu Soundgarden und den Red Hot Chili Peppers – ein explosiver Mix aus Retro-Attitüde und moderner Härte.

Mit mehreren Top-10-Singles auf Repost Exchange und gleich vier Songs, die zeitgleich auf Groover charteten, schreibt HollywoodPkr-VAMPits derzeit Rockgeschichte. Seine kompromisslose Energie und sein unverkennbarer Stil brachten ihm bereits drei Features im renommierten Heavy Magazine, wo Hits wie Rhythm Call, Talk Dirty To Me und Jenny Jenny 8675309 im Mittelpunkt standen. Auch A&R Factory und RadioAirplay lobten den Musiker für seinen authentischen, ungebändigten Sound.

Hollywood Pkr Vampits zeigt, dass echter Rock weder Nostalgie noch Anbiederung braucht – sondern Mut, Lautstärke und Haltung. Er hält die Fahne des Rock nicht nur hoch – er definiert seine nächste wilde Evolution.