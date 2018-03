Hot Boogie Chillun: Neues Short Cut Video „Chickpulling Machine“, Album „18 Reasons To Rock`n`Roll“ am 06. April und kleine Clubtour

Mit „Chickpulling Machine“ bieten Hot Boogie Chillun einen weiteren Instant Grat Track aus ihrem Re-Release Album „18 Reasons To Rock`n`Roll“, das am 06.04.2018 veröffentlicht wird!

Dazu gibt es aktuell ein Short Cut Preview Video, das bestens den Schwung und die fette Portion Rockn‘ Roll wieder spiegelt, die das Album insgesamt zu bieten hat… hier zu sehen: https://youtu.be/cV7pTnl2Clk

Hot Boogie Chillun bedeutet authentische, handgemachte und pure Rock`n`Roll-Power vom Allerfeinsten. Mit seiner ersten Band wirft The BossHoss-Mastermind Sascha Vollmer einen Blick zurück auf seine musikalischen Anfänge.

Sascha Vollmer hat den Blues im Blut, soviel steht mal fest. Das hat der Musiker und Produzent als musikalisches Mastermind von The BossHoss eindrucksvoll unter Beweis gestellt, die sich seit ihrer Gründung vor knapp dreizehn Jahren als eine der erfolgreichsten und beliebtesten deutschen Formationen in den Olymp der Rockmusik gespielt haben. Mit seiner aller ersten Band Hot Boogie Chillun wirft Vollmer nun nicht nur einen Blick zurück auf seine musikalischen Anfänge, sondern auch auf die frühen Wurzeln von The BossHoss… Ein Stück echte Zeitgeschichte für jeden wahren The BossHoss-Fan!

Zeitnah zum Release von „18 Reasons To Rock`n`Roll“ sind Hot Boogie Chillun dann auch live auf kleiner Club Tour unterwegs… Groovie, cool und dabei melancholisch mit einer ganz besonderen Aura, retro-klassisch und trotzdem zeitlos-modern. „Du hältst dein Schicksal in deinen Händen, kennst es aber dennoch nicht… Jede Sekunde schreibt Geschichte, da jede einzelne, die darauf folgende verändert“…

Weiter aktuell:

Video zu „No One Will Ever Know“ (Lyric Video), hier zu sehen: https://youtu.be/Q7gDdgGhT9Y

LIVE DATES:

31.03.18 – Berlin Shake Festival – Neuköln Heimathafen, Berlin, DE

05.04. Köln – Luxor

06.04. Hamburg – Monkeys

08.04. Stuttgart – Im Wizemann Club

09.04. München – Backstage

21.04.18 – Viva Las Vegas – The Orleans Hotel, Las Vegas, USA

15.06.18 – The Rockabilly Rave – East Sussex, UK

