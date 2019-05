Illdisposed: kündigen neues Album an

Großartige Neuigkeiten aus Dänemark: Illdisposed werden ihr 15. Album Reveal Your Soul For The Dead am 23.08.2019 bei Massacre Records veröffentlichen!

Alle Aufnahmen – Drums im Fast Beat Studio und Gitarren/Bass/Vocals sowie Editing im The Batcave – sind bereits im Kasten, nun werden die Tracks an Dan Swanö übergeben, der sich um Mix und Mastering kümmern wird.

Das Frontcover des Albums wurde zusammen von Dixon Jong und Bahrull Marta gestaltet.

Freut euch schon mal auf 11 direkte, groovige und melodische Death Metal Kracher! Weitere Infos zur Tracklist und Vorbestellmöglichkeiten folgen demnächst.

Illdisposed – Reveal Your Soul For The Dead

Release: 23/08/2019 • Massacre Records

Illdisposed Live

31.05.2019 DE Sebnitz – Wonnemond Festival

01.06.2019 DE Kirchdorf – Bavarian Battle Open Air

24.08.2019 DK Næstved – Kongebryg (Næstved Metalfest)

31.08.2019 DE Büchold – Infernum Meets Porkcore Fistevil

06.09.2019 DE Barleben – (Metal Embrace Festival)

20.09.2019 DK København – Copenhagen Metal Fest

04.10.2019 DE Lichtenfels – Stadthalle (Way Of Darkness Festival)

05.10.2019 DE Dresden – Skullcrusher (Metalfestival für krebskranke Kinder)

30.11.2019 DE Aschaffenburg – JUKUZ (Hell Over Aschaffenburg)

05.12.2019 DE Berlin – Nuke Club

Kommentare

