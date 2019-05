Pablo Infernal: Video Premiere „Devil’s Heart“ aus dem aktuellen Album „Monologues“

Wenn du dich mit dem Teufel einlässt… Pablo Infernal – die Schweizer Antwort auf Tenacious D serviert euch brandneu ein animiertes Musikvideo zu Devil’s Heart aus der Hand des in Wien aktiven Videoartist Interceptor Beyond. Die Geschichte führt geradewegs in die Hölle und zurück.

Pablo Infernal präsentieren ihren neusten Streich: Mit dem animierten Video zu Devil’s Heart melden sich die vier Schweizer erstmals nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums Monologues (10/2018, Panta R&E) zurück. Der Song, der den zweiten von fünf Teilen der konzeptualisierten B-Seite des Albums bildet, drückt nach einem sanften Intro mächtig auf das Gaspedal – analog dazu erzählt das Video eine gescheiterte Liebesgeschichte, die mit Blumen, Sonnenschein und Schmetterlingen beginnt und nach einem Abstecher durch die Hölle und zurück in Scherben endet.

Konzipiert und kreiert wurde das mit Unterhaltung geladene Video von Interceptor Beyond, einem ambitionierten Regisseur, Motion Designer und Illustrator aus Wien. Gemeinsam bedienen Video und Musik das Markenzeichen von Pablo Infernal: Die selbstironische Darstellung jedes Rock’n’Roll Klischees. Das bewegte Bild bietet nämlich die Auflösung zur vermeintlichen Macho-Botschaft des Songs („Baby don’t you understand? What a man’s got to do“) und der entsprechenden Reaktion darauf des anderen Geschlechts. Beide bekommen schlussendlich die Rechnung für ihr dümmliches Verhalten präsentiert.

Video Premiere Devil’s Heart, hier zu sehen:

Immer noch aktuell, das offizielle Video zu Honey Bee: https://youtu.be/YDcCPGCb32I

Die Produktion des Albums Monologues entstand, wie schon das Debüt, in Zusammenarbeit mit Produzent Philip Harrison im Schweizerischen Winterthur und kann abermals mit einem körnigen Retro-Sound aufwarten. Pablo Infernal werden diesen Sound auch im Sommer 2019 ausgiebig zum Besten geben. Insgesamt 14 Festivals in der Schweiz und Deutschland stehen ad hoc auf dem Programm, auf denen die bühnenerfahrene Truppe ihre energiegeladene Show aufziehen.

Disclaimer: Sowohl bei Entstehung des Videos als auch des Albums wurden der Kenntnis des Verfassers nach, trotz der hohen Qualität keine Pakte mit dem Teufel oder anderen Dämonen geschlossen, Seelen verkauft oder rechtshändige Gitarristen verletzt…



Live Dates 2019:

15.06.2019 – Openair Krach am Bach/ Tägerwilen CH

21.06.2019 – Quellrock Festival/ Bad Ragaz CH

22.06.2019 – Earthquake Openair/ Herzogenbuchsee CH

29.06.2019 – Rock am Bruch/ Weitenau DE

05.07.2019 – Bodmer Openair/ Visperterminen CH

06.07.2019 – Rockshot Festival/ Sumiswald CH

12.07.2019 – Open-Air Rheinwald/ Nufenen CH

20.07.2019 – Moorcrash/ Ostergau CH

26.07.2019 – Rockfest/ Schmerikon CH

31.07.2019 – Kulturimort, Beatz/ Bad Ragaz CH

03.08.2019 – Sangernboden Alpenair/ Sangernboden CH

31.08.2019 – Cinema Sil Plaz/ Ilanz CH

Mehr Infos unter:

http://pabloinfernal.com/

https://www.facebook.com/pabloinfernal/

http://pantare.com

Kommentare

Kommentare