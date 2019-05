Imperia: supporten Manowar in Griechenland

Imperia werden im Zuge des Release Athens Festivals am 14. Juni die mächtigen Manowar supporten! Als Special Guests sind Rhapsody Of Fire mit an Bord.



Das Set wird Songs aller Imperia Alben beinhalten, die seit 2014 erschienen sind, inklusive Songs vom aktuellen Album Flames Of Eternity, das Ende Februar 2019 bei Massacre Records erschienen ist. Die neuen Songs werden erstmals live gespielt werden.

Tickets für das Konzert gibt es ab 38€ (exklusive Gebühren), weitere Informationen auf Griechisch gibt es hier » https://www.facebook.com/events/230873131169946

Imperia Live

14.06.2019 GR Athens – Plateia Nerou (Release Athens Festival)

Imperia – Flames Of Eternity

CD Digipak • LP • Digital

Get it here » https://lnk.to/flamesofeternity

CD Digipak

1. The Scarred Soul

2. Fear Is An Illusion

(Lyric Video – https://youtu.be/ysf3RtNZU_c)

3. Unspoken Words

(Official Single – https://youtu.be/FiYuutnizj8)

4. Book Of Love

(Lyric Video – https://youtu.be/X5UA-L3W5_s)

5. Blinded

6. Invisible Tears

7. Otherside

8. Beauty Within

9. My Guardian Angel

10. The Ocean

11. A Crying Heart

12. Mother (Piano Version)

