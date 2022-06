Koenix – Eiland

Der Mittelalter Folk Rock der international bekannten Band Koenix aus der Schweiz ist bereits bei uns in Deutschland angekommen. Ihr neustes Album wurde am 20.05.2022 über Hicktown Records veröffentlicht, kommt auf eine fast Stunde Spielzeit und vermischt Folk Beats mit rockigen Elementen. Die ungewöhnliche Kombination von Sitar, Dudelsack und Drehleier bringen Feuer in die zwölf neuen Werke, die durch das Schweizerdeutsch anfänglich etwas eigenartig klingen. Wirklich hart agieren die Musiker aus Büren An Der Aare nicht, vielmehr setzen sie tatsächlich auf die vielen Facetten des Mittelalterrocks. Gesanglich wirken Koenix durch Sänger Jonas Martin Schneider eher dem Mainstream angehaucht. Leicht schlagerlastig vermischen sie die Welten und erzeugen ein ganz eigenes Klangbild, welches sie in den nächsten Wochen auch live präsentieren werden. Das Quartett wandelt auf Pfaden von Corus Covax oder den ersten Saltatio Mortis Tagen. Der größte Unterschied zu den genannten Acts ist die moderne Ausrichtung, trotz der traditionellen Instrumente. Der Bruch zwischen den Jahrhunderten sorgt für tanzbare Tracks wie Let’s Dadada, der auf Englisch ordentlich Kapelle macht. Humpa Trallala und gute Laune überall zaubert dem Konsumenten ein feines Lächeln aufs Gesicht und vertreibt alle bösen Geister aus dem Kopf. Schwerelos und in Partystimmung schwebt man förmlich durch die Platte, um am Ende noch eine Runde zu drehen. Aufpassen muss man bei der Sause, um den Stücken wie Eiland, Hanna oder Mondsucht nicht überdrüssig zu werden. Ohrwurmcharakter steht im direkten Duell mit der Überbeschallung und des Tothörens. Irgendwo dazwischen liegt auch die Wahrheit von Eiland, das man gut mal auflegen kann, aber aufpassen muss, nicht die Nase von dem wilden Cocktail vollzubekommen. Ihr spezieller Sound, die Abgrenzung selbst innerhalb der Szene und die Lust, was Eigenständiges zu machen, bringt Koenix in eine gute Position, auch nachhaltig eine Fanbase aufbauen zu können.

