Korpiklaani: enthüllen neue digitale Single ‚Pivo Pivo‘ [feat. Troll Bends Fir] (Russian Version)

Korpiklaani veröffentlichen heute eine weitere Version von Beer Beer – Pivo Pivo (Russian Version) zusammen mit Troll Bends Fir.

Schaut euch das neue Video für Pivo Pivo hier an:

Korpiklaani dazu:

„Russland war schon immer eines unserer Lieblingstouring-Ziele, es ist immer ein riesiges Abenteuer mit Geschichten, die wir nie erzählen werden. Auf diesem Weg haben wir viele Freunde gefunden, unter anderem TROLL BENDS FIR. Wir haben die Bühne geteilt, viel Vodka und Jonne hatte einen Gastauftritt auf ihrem Album „Brothers In Drinks“ (2011). Sehr gute Freunde von uns und eine großartige Band, habt Spaß damit!“

In der Zwischenzeit beendeten Korpiklaani die Aufnahmen für das neue Album der finnischen Folk Metal Superstars. Freut euch auf ein baldiges Update und neue Überraschungen.

Wenn euch langsam die Konzertsehnsucht packen sollte, könnt ihr die kompletten Live Shows der Band auf Youtube anschauen.

https://www.youtube.com/channel/UCKTIpsCAjdIHCKQxXldqlSg

Abonniert den Channel von Korpiklaani und verpasst zukünftige Updates auf gar keinen Fall!

Hört euch Beer Beer in mehreren Variationen hier an:

Mehr zu Kulkija:

—

