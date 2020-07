Tyler Leads: veröffentlichen neue Single und Video zu „Heavy Eyes“

Es ist drei Jahre her, seit Tyler Leads ihre letzte EP Stay Ugly im Sommer 2017 veröffentlicht haben. In der Folgezeit hat die Band ihre EP auf Shows quer durch Europa, auf Tour mit Hank Von Hell und auf Festivals wie dem Dong Open Air und dem Rock Hard Festival präsentiert.

Währenddessen haben Tyler Leads unnachgiebig an neuem Material gearbeitet, wovon Heavy Eyes ein erster Vorgeschmack auf das ist, was noch folgt.

Der Song wurde an einem Wochenende in den Tresorfabrik Studios in Duisburg mit dem Produzenten Beray Habip aufgenommen.

Das Video zu Heavy Eyes findet ihr hier:

Durch einen glücklichen Zufall ist die Band auf den Kollagisten Mārtiņš Maļinovskis (artistfromthefuture) gestoßen, der letzten Endes das Artwork in Anlehnung an die Kunst von Chesley Bonestell entworfen hat.

Die band kommentiert:

“Heavy Eyes ist einer unserer älteren Songs und funktioniert einfach immer in unseren Livesets. Von daher war es auch eine leichte Entscheidung „Heavy Eyes“ als erste Single seit der EP aufzunehmen. Es war für uns auch völlig klar, wieder mit Beray zu arbeiten. Nachdem wir so zufrieden mit dem Sound der EP waren, mussten wir einfach wieder mit ihm aufnehmen! Heavy Eyes knallt einfach und wir freuen uns riesig heute endlich den Song und das Video zu veröffentlichen!“

Mit zahlreichen Reviews zu den energiegeladenen Liveshows, wollte sich die Band für das Musikvideo auf das fokussieren was sie am besten können: performen. In Zusammenarbeit mit dem Videoproduzenten Marcel Blank produzierte die Band das Video mit dem üblichen DIY Ansatz – ein paar Einblicke dazu finden sich im Outro des Videos.

Die Band hat zuletzt ein Recap Video ihres Rock Hard Auftritts veröffentlicht:

Rock Hard Festival (Recap Video): https://www.youtube.com/watch?v=qXrugYg30Bs

Electric Wasteland (Official Video): https://www.youtube.com/watch?v=CAcdXMBxRGI

Tyler Leads sind:

Johnny Kovacs – Vocals

Soyan Osman – Guitar / Vocals

Freddy Kovacs – Guitar / Vocals

Julius Keller – Bass

Christian Paternoga – Drums

Tyler Leads online:

https://www.tylerleads.de/

https://www.facebook.com/tylerleadsofficial/

https://www.instagram.com/tylerleads

https://www.youtube.com/channel/UC9nol93viCjgWJIESBVl-LA