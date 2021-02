Lamb Of God: veröffentlichen ‚Lamb Of God – Live In Richmond, VA‘ am 26.03.

Lamb Of God enthüllen ihre Pläne, eine Liveversion ihres Albums Lamb Of God inklusive zweier Bonustracks und einer DVD-Performance am 26. März via Nuclear Blast zu veröffentlichen.

Der Vorverkauf startet mit dem musikalischen Startschuss Ghost Shaped People – einem Bonustrack, der ab sofort verfügbar ist. Die Live-CD und -DVD fängt den ersten der unglaublich erfolgreichen Livestreams aus dem September des vergangenen Jahres ein, in welcher die Band ihr Album Lamb Of God in voller Länge spielte, plus einer vier Songs starken Zugabe. Die DVD enthält zusätzlich einen neuen Director’s Cut mit Bonusmaterial.

Zusätzlich enthüllte die Band einen Visualizer zu Ghost Shaped People, das ihr euch hier anschauen könnt:

Am 19. Juni 2020 erstmalig veröffentlicht, erhielt das erste Lamb Of God Album seit nunmehr fünf Jahren weltweit ein immenses Feedback und Bestwertungen – nicht nur von anerkannten Szenejournalisten, sondern ebenso von Metalfans aus der ganzen Welt.

Doch Kritiker, die Medien und das Business mal außenvorgelassen: Die aussagekräftigste Statistik ist vermutlich die US Metal Radio Charts am Ende des Jahres, wo das neue Album die mit großem Vorsprung die Liste anführte (mehr als 2000 Einsätze mehr als der Titel auf #2). Lamb Of God verbrachte neun Wochen auf Platz 1 und verließ die Top 10 seit dem Chartsdebüt im Februar nicht mehr. Metal Radio ist das Herzstück der US-amerikanischen Metalwelt, größtenteils von Collegestudenten und regionalen Meinungsmachern angetrieben, welche vor allem die Musik spielen, die bei den lokalen Metalfans besonders beliebt ist.

Lamb Of God – Live In Richmond, VA Tracklist:

Disc 1

Lamb Of God – Live From Richmond, VA + 2 Bonustracks:

Memento Mori (Live)

Checkmate (Live)

Gears (Live)

Reality Bath (Live)

New Colossal Hate (Live)

Resurrection Man (Live)

Poison Dream (Live)

Routes (Live)

Bloodshot Eyes (Live)

On The Hook (Live)

Contractor (Live)

Ruin (Live)

The Death of Us (Live)

512 (Live)

Ghost Shaped People

Hyperthermic / Accelerate

Disc 2

Lamb Of God – Live From Richmond, VA DVD

Memento Mori

Checkmate

Gears

Reality Bath

New Colossal Hate

Resurrection Man

Poison Dream

Routes

Bloodshot Eyes

On The Hook

Contractor

Ruin

The Death of Us

512

Eine gesonderte Lamb Of God – Live From Richmond, VA Version wird ebenso erhältlich sein.

Lamb Of God – Live From Richmond, VA Vinyl Tracklist:

Seite 1

Memento Mori

Checkmate

Gears

Reality Bath

New Colossal Hate

Seite 2

Resurrection Man

Poison Dream

Routes

Bloodshot Eyes

On The Hook

Lamb Of God erwarten sehnsüchtig ihre Rückkehr auf die große Bühne, um Lamb Of God ihren Fans in voller Länge präsentieren zu können. Gemeinsam mit den mächtigen Kreator wird die Band im November/Dezember auf Co-Headline-Tournee in Europa gehen und das Vereinigte Königreich dabei als Headliner besuchen. Tickets für die Tournee gibt es unter lamb-of-god.com/tour. Die Tourtermine:

State Of The Unrest Tour

19.11.2021 DK – Copenhagen, Forum Black Box

20.11.2021 SE – Stockholm, Fryshuset Arenan

22.11.2021 FI – Oulu, Teatria

23.11.2021 FI – Helsinki, Ice Hall Black Box

25.11.2021 PL – Warsaw, Stodoła (VENUE CHANGE)

26.11.2021 DE – Berlin, Columbiahalle

27.11.2021 DE – Leipzig, Haus Auensee (NEW SHOW)

28.11.2021 DE – Munich, Zenith

30.11.2021 CH – Zurich, Samsung Hall

01.12.2021 BE – Brussels, Ancienne Belgique

03.12.2021 DE – Ludwigsburg, MHP-Arena

04.12.2021 DE – Hamburg, edel-optics.de (VENUE CHANGE)

05.12.2021 DE – Saarbrücken, Saarlandhalle

07.12.2021 ES – Barcelona, Razzmatazz

08.12.2021 ES – Madrid, La Riviera

10.12.2021 DE – Wiesbaden, Schlachthof

11.12.2021 DE – Essen, Grugahalle (VENUE CHANGE)

12.12.2021 NL – Tilburg, 013 (NEW SHOW)

14.12.2021 UK – Bristol, O2 Academy Bristol*

15.12.2021 UK – Manchester, Manchester Academy*

16.12.2021 UK – Glasgow, O2 Academy Glasgow*

17.12.2021 UK – Birmingham, O2 Academy Birmingham*

19.12.2021 UK – London, O2 Academy Brixton*

20.12.2021 FR – Paris, L’Olympia

*Lamb Of God headline

Lamb Of God sind:

D. Randall Blythe – Vocals

Mark Morton – Guitar

Willie Adler – Guitar

John Campbell – Bass

Art Cruz – Drums

Lamb Of God online:

www.lamb-of-god.com

www.facebook.com/lambofgod

Quelle: Nuclear Blast GmbH