Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Swallow The Sun, Böhse Onkelz, Brainstorm, Odroerir u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Labyrinth – Architecture Of A God

Artist: Labyrinth

Herkunft: Italien

Song: Architecture Of A God

Album: Architecture Of A God

Genre: Progressive Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: https://www.facebook.com/labyrinthitaly

Swallow The Sun – Through Her Silvery Body

Artist: Swallow The Sun

Herkunft: Finnland

Song: Through Her Silvery Body

Album: The Morning Never Came

Genre: Melodic Death Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:40 Minuten

Link: http://swallowthesun.net

Iced Earth – The Phantom Opera Ghost

Artist: Iced Earth

Herkunft: USA

Song: The Phantom Opera Ghost

Album: Horror Show

Genre: Power Metal, Heavy Metal, Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: http://icedearth.com

Böhse Onkelz – Regen

Artist: Böhse Onkelz

Herkunft: Deutschland

Song: Regen

Album: E.I.N.S.

Genre: Punk Rock, Rock, Deutsch Rock, Heavy Metal, Hard Rock, Oi

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: https://www.onkelz.de/band/

Empyrium – The Yearning

Artist: Empyrium

Herkunft: Deutschland

Song: The Yearing

Album: A Wintersunset …

Genre: Symphonik Folk Metal, Doom Metal, Neofolk

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Empyriumfans/

Uriah Heep – Shadows Of Grief

Artist: Uriah Heep

Herkunft: England

Song: Shadows Of Grief

Album: Look At Yourself

Genre: Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: http://www.uriah-heep.com/newa/theband.php

Opeth – April Ethereal

Artist: Opeth

Herkunft: Schweden

Song: April Athereal

Album: My Arms, Your Hearse

Genre: Progressive Death Metal, Progressive Rock, Progressive Metal, Dark Metal, Retro Prog

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: http://www.opeth.com

Brainstorm – Beyond My Destiny

Artist: Brainstorm

Herkunft: Deutschland

Song: Beyond My Destiny

Album: Ambiguity

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialbrainstorm/

Odroerir – Idisi

Artist: Odroerir

Herkunft: Deutschland

Song: Idisi

Album: Das Erbe Unserer Ahnen

Genre: Folk Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Odroerirofficial

Domine – The Sun Of The New Reason (An Homecoming Song)

Artist: Domine

Herkunft: Italien

Song: The Sun Of The New Reason (An Homecoming Song)

Album: Emperor Of The Black Runes

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: https://www.facebook.com/domineofficial/

Appearance Of Nothing – Echoes

Artist: Appearance Of Nothing

Herkunft: Schweiz

Song: Echoes

Album: A New Beginning

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: http://www.appearanceofnothing.com

Vinterskog – Secretly Dead

Artist: Vinterskog

Herkunft: Schweiz

Song: Secretly Dead

Album: Wintry Landscapes

Genre: Pagan Black Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:41 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Vinterskog-138826176153994/

Pagan Altar – Rising Of The Dark Lord

Artist: Pagan Altar

Herkunft: England

Song: Rising Of The Dark Lord

Album: Mythical & Magical

Genre: NWOBHJ, Doom Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: http://www.paganaltar.com

Kat – Wild

Artist: Kat

Herkunft: Polen

Song: Wild

Album: Without Looking Back

Genre: Heavy Metal, Speed Metal, Black Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: https://kat-band.com

Virus – Hungry For Blood

Artist: Virus

Herkunft: England

Song: Hungry For Blood

Album: Force Recon

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: https://www.facebook.com/virusthrash/

Guns N’ Roses – Locomotive

Artist: Guns N’ Roses

Herkunft: USA

Song: Locomotive

Album: Use Your Illusion II

Genre: Hard Rock, Sleaze Rock, Hair Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: https://www.gunsnroses.com

Twisted Sister – Horror Teria (The Beginning) A. Captain Howdy B. Street Justice

Artist: Twisted Sister

Herkunft: USA

Song: Horror Teria (The Begining) A. Captain Howdy B. Street Justice

Album: Still Hungry

Genre: Heavy Metal, Hard Rock

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Twisted_Sister/4975

Avantasia – Runaway Train

Artist: Avantasia

Herkunft: Deutschland

Song: Runaway Train

Album: The Wicked Symphony

Genre: Symphonic Power Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: https://www.tobiassammet.com/de

Craving – Eyes Of Winter

Artist: Craving

Herkunft: Deutschland

Song: Eyes Of Winter

Album: By The Storm

Genre: Melodic Death Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: https://www.facebook.com/CravingOfficial/

Elvenking – Witches Gather

Artist: Elvenking

Herkunft: Italien

Song: Witches Gather

Album: The Pagan Manifesto

Genre: Melodic Power Metal, Celtic Folk Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:42 Minuten

Link: https://www.elvenking.net

Fortsetzung folgt!

