Leatherhead – Leatherhead

Das Jahr 2024 A. D. ist zu Ende. Nun, Anfang 2025 gehe ich, wie üblich, an unsere Kiste der liegengebliebenen Alben in der Hoffnung, dort den einen oder anderen schwarzen Diamanten zu finden. Auch in diesem Jahr sind dort wieder einige Kleinode, welche zumindest die Veröffentlichung in einem unheiligen Review verdient haben, zu finden.

Bereits am 25.10.2024 erschienen ist das selbst betitelte Debüt der Griechen Leatherhead. Erhältlich ist das Album über No Remorse Records als CD und in zwei Vinylvarianten. Dem Album liegt eine Heavy Metal Konzept-Horrorgeschichte zugrunde. Willkommen in der Stadt der Verdammten! Es erwartet euch nicht nur der allseits bekannte Leatherhead, sondern auch Vampire, Werwölfe und andere Gestalten, die mit euch nicht Gutes im Sinn haben. Schaut einfach mal unter euer Bett, wenn sich die Platte auf eurem Teller dreht und ihr euch Under The Bed reinzieht.

Die Griechen von Leatherhead wollen wohl mit ihrem Debüt Leatherhead gleich den Olymp des Heavy Metal / Speed Metals erklimmen! Das ist nun wirklich sehr erfrischend, was die erst 2022 gegründete Band aus Larissa auf ihrem Debüt fabriziert. Das Quintett Tolis Mekras (Gesang), Zach Karambasis (Gitarre), Thanos Metalios (Gitarre), George Bradley(Bass) und Michalis Zounarakis (Schlagzeug) bringt eine Ladung von zehn kurzweiligen Metalsongs, dabei ist der Opener From Beyond ein gruseliges Intro und The Awakening ein akustisches Intermezzo. Die Griechen variieren bei den Songs sehr schön mit Tempo. Der Eilzug zum Olymp bestimmt mit den ersten beiden Songs Equinox und Dressed To Kill nach dem Intro gleich das Tempo, bevor es den Kuss des Vampirs in Vampire’s Kiss gibt. Bereits hier zeigen sie, dass sie das Tempo recht toll variieren können. Sie können auch schön episch, wie zum Beispiel mit dem Song When Death Is Near, der mit 5 ½ Minuten gleichzeitig der längste Song auf dem 37-minütigen Album ist.

Sänger Tolis Mekras besticht mit einer festen, hohen Stimme. Das Drumming ist immer toll treibend und die Gitarren drehen ihre Runden ungestört und sorgen für genügend Aggression, wie man sie im US Power Metal antrifft.

