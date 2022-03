Long Distance Calling: der Trailer zur Tour im Mai ist online

Nachdem die Tour wegen Covid19 bereits drei Mal verschoben werden musste, hoffen Long Distance Calling nun im Mai endlich auf die großen Bühnen zurückkehren zu können. Dazu hat die Band noch mal einen aktualisierten Tourtrailer veröffentlicht:

Hier noch mal die Daten im Überblick:

Long Distance Calling

Seats & Sounds Tour 2022 – How Do Ww Want To Live?

04.05.22 Hamburg, Kleine Elbphilharmonie (Sold Out)

05.05.22 Dresden, Tante-Ju (neue Venue)

10.05.22 Hannover, Pavillon

11.05.22 Mannheim, Capitol

12.05.22 Stuttgart, Liederhalle, Mozart-Saal

13.05.22 Leipzig, Peterskirche

14.05.22 Berlin, Passionskirche

15.05.22 Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle Club

16.05.22 München, Backstage Werk (neue Venue)

18.05.22 Bochum, Christuskirche

19.05.22 Köln, Theater Am Tanzbrunnen

Tickets: https://bit.ly/3EWInJA