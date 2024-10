Lord Agheros: Coverartwork zu „Anhedonia“ enthüllt

Es ist an der Zeit, das wunderschöne Cover von Anhedonia, dem neuen Album von Lord Agheros, dem siebten Siegel seiner Karriere, zu enthüllen.

Das von Federico De Luca geschaffene Artwork repräsentiert voll und ganz die Eleganz und mystische Aura, die in diesem neuen Werk zu spüren ist.

Anhedonia – Tracklist:

1. Lament Of The Lost

2. Harmony Of Despair

3. Eclipse Of Hope

4. Lost Dreams Ritual

5. Sorrow’s Shroud

6. Soul’s Descent Into The Void

7. Tears In The Silence

8. Ancient Echoes

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Das Album wird am 3. Januar 2025 veröffentlicht und kann unter https://shorturl.at/UvM5u vorbestellt werden.

Die Rückkehr in die Szene nach dem Aufschrei von Koinè ist geprägt von einer intimen Annäherung an das Geschaffene und macht Anhedonia zu einer Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist eine Art musikalische Reise zwischen esoterischen und orientalischen Klängen, Ambient-Wave-Elementen und Verweisen auf nordische Musiktraditionen, ohne jedoch die Identität des Projekts zu verlieren, die durch die Schönheit der Atmosphären entsteht, die sich untrennbar mit dem klanglichen Extremismus des Black Metal verbinden.

Man findet in Anhedonia die cineastische Essenz von Ulver, den Avantgardismus von Ihsahn, die Kraft von Wolves In The Throne Room, den mediterranen Touch von Moonspell und die dramatischen Elemente von Empyrium.

Wie seit Jahren gilt: Erwarte immer das Unerwartete… das war, ist und wird immer der Hauptweg von Lord Agheros sein.

Lord Agheros online:

http://www.facebook.com/lordagheros