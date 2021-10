Lucifer: veröffentlichen neue Single und Video zu „Crucifix (I Burn For You)“

Lucifer – einer der am härtesten arbeitenden und aufbrausendsten Acts der heutigen Rockmusik – haben ein weiteres neues Werk aus ihrem kommenden neuen Studioalbum veröffentlicht. Die Band freut sich, die dritte Single aus ihrem in Kürze erscheinenden Album Lucifer IV zu veröffentlichen. Die neue Single Crucifix (I Burn For You) ist ab sofort auf allen wichtigen Streamingplattformen verfügbar. Hier könnt ihr euch die Single anhören und anschauen:

Sängerin Johanna Platow Andersson spricht über das Musikvideo zum neuen Song:

„Wir freuen uns sehr, das Musikvideo zu unserer neuen Single Crucifix (I Burn For You) zu veröffentlichen.

Die Fortsetzung unseres letzten Videos Bring Me His Head wurde wie sein Vorgänger in einem Durchgang mit einer alten 70er-Jahre Röhrenkamera von der Fotografin Crille Forsberg unter der Regie von Amir Chamdin gedreht. Es war eine große Ehre, mit den beiden zu arbeiten, vor allem, wenn man bedenkt, welch erstaunliche Portfolios sie vorweisen können. Sie haben buchstäblich mit jedem gearbeitet, von The Hellacopters bis Adele, von Ghost bis Pharrell Williams. Besonders erwähnenswert für mich persönlich war, dass Crille das allerletzte Video von David Bowie, Lazarus, gedreht hat, das mich bis in die Knochen erschüttert hat. Nun, und jetzt haben sie mit Lucifer gearbeitet. Und was für ein anstrengender Arbeitstag das war!“

Lucifer IV wird am 29. Oktober 2021 veröffentlicht.