Lucifer: veröffentlichen Coverversion von Leonard Cohens „Who By Fire“ feat. Bobby Liebling (Pentagram)

Nur eine Woche vor dem Start der zweiten Etappe ihrer Satanic Panic-Europatour 2024 und pünktlich zur Gruselsaison haben Lucifer eine atemberaubende Coverversion eines Songs des verstorbenen Leonard Cohen veröffentlicht. Who By Fire wird von niemand Geringerem als der Doom-Metal-Legende Bobby Liebling von Pentagram als Duettpartner von Johanna Platow Andersson interpretiert. Erlebt, wie sich zwei Generationen von Okkult-Rock und Doom-Metal für eine einzigartige Interpretation dieses Klassikers von 1974 zusammentun.

Johanna kommentiert:

„Ich bin mit Leonard Cohens Musik aufgewachsen, da meine Mutter ein leidenschaftlicher Fan war. Seine Texte haben mich schon immer tief berührt und natürlich hat mich dieses extrem eindringliche Todesthema besonders angezogen. Bobby Liebling und ich haben schon seit einigen Jahren über eine Zusammenarbeit gesprochen. Als ich wusste, dass ich Who By Fire mit Lucifer covern wollte, war Bobby der perfekte Mann, um diesen unheimlichen Song zu interpretieren, und ich bin so froh, dass er ja gesagt hat. Als großer Pentagram-Fan ist das etwas ganz Besonderes für mich! Wir freuen uns sehr, wie Who By Fire zu einem Lucifer-Song geworden ist und Halloween war die perfekte Gelegenheit, dieses morbide Werk zu veröffentlichen.“

Lucifer setzen nächste Woche ihre erfolgreiche Satanic Panic-Europatour 2024 fort und werden dabei erneut von den deutschen Aufsteigern The Night Eternal begleitet. Abgerundet wird das Tourpaket durch die US-Heavy-Metal-Band Tanith, bei der Russ Tippins (Original-Gitarrist der NWOBHM-Legenden Satan) an Gitarre und Gesang mitwirkt. Alle bestätigten Termine findet ihr unten.

The Satanic Panic-Europatour 2024

Lucifer (SE)

gemeinsam mit The Night Eternal (DE) und Tanith (US)

08.11. DE – Hildesheim Kulturfabrik

09.11. DE – Oldenburg MTS Records

10.11. DE – Dresden Blauer Salon

12.11. PL – Poznan 2Progi

13.11. CZ – Ostrava Barrák Music Club

14.11. PL – Warsaw Hybrydy

15.11. PL – Krakow Hype Park

16.11. HU – Budapest Barba Negra

17.11. AT – Salzburg Rockhouse

19.11. IT – Milan Legend Club

20.11. CH – Monthey Pont Rouge

21.11. DE – Freiburg ArTik

22.11. DE – Cologne Club Volta

23.11. NL – Amstelveen p60

