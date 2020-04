Machine Head: geben Ersatztermine ihrer 25th Anniversary-Tour bekannt

Die erste Rutsche im letzten Jahr ging noch problemlos über die Bühne, doch Machine Head mussten den zweiten Teil ihrer 25th Burn My Eyes-Anniversary Tour wegen des Coronavirus absagen/verschieben. Das Debütalbum Burn My Eyes erschien 1994 und wurde somit 25 Jahre alt. Bisher war nicht klar, ob es noch in diesem Jahr Ersatztermine geben wird, oder ob die Fans bis zum nächsten Jahr Geduld aufbringen müssen. Nun steht fest, die US-Amerikaner kommen noch in diesem Herbst. In Deutschland waren vier Konzerte betroffen, hier die Ersatztermine:

23.10.2020 – Hannover, Swiss Life Hall

24.10.2020 – Wiesbaden, Schlachthof

26.10.2020 – Ludwigsburg, MHP Arena

27.10.2020 – Hamburg, Edel-Optics.de Arena

Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Da die Show in Hamburg in eine andere Location verlegt wurde, ist hier ein zusätzliches Ticketkontingent frei geworden.