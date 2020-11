Magnum: veröffentlichen neue Single mit Lyric-Video und sind 2021 auf Tour

Die britische Rock Band Magnum veröffentlicht heute mit On Christmas Day (Radio Edit) eine neue digitale Single und das dazugehörige Lyric Video. Der Song befindet sich auch auf dem kommenden Compilation Album Dance Of The Black Tattoo.

Dance Of The Black Tattoo erscheint am 08. Januar 2021 über Steamhammer/SPV.

Magnum live 2021

20.10. CH-Pratteln – Z7

21.10. Stuttgart – Im Wizemann

23.10. Schwalmstadt – Kulturhalle

auf Tour mit Gotthard

22.10. Balingen – Volksbankmesse

26.10. Köln – Carlswerk

27.10. Hannover – Capitol

28.10. Bremen – Pier II

31.10. Regensburg – Airport

02.11. Fürth – Stadthalle

03.11. München – Tonhalle

04.11. Saarbrücken – Garage

05.11. Singen – Stadthalle

09.11. Hamburg – Große Freiheit 36

11.11. Berlin – Tempodrom

12.11. Frankfurt – Batschkapp

Quelle: SPV/Steamhammer