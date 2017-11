Als gesunde Mischung aus typischenKennzeichen wie Shout- und Rap-Parts und einem sehr poppiger Refrain, der einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen will, beschreibt, Gitarrist und kreativer Kopf der Band, den Song.

A Tiger From The Start lautet der Titel der am 24.11.2017 erschienen Single. Für das dazugehörige Video haben Meloco einen großen Fan-Marsch der Fan-Clubs der Ice Tigers organisiert.

Hier gibt’s das Video: