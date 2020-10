Metalacker Tennenbronn: gibt nachträgliches Line-Up für 2020 bekannt

Schweren Herzens mussten die Veranstalter wegen der anhaltenden Coronakrise das für Ende August 2020 geplante Metalacker Tennenbronn Festival absagen. Auf dem Schwarzwaldacker bleibt es in diesem Jahr still, wie auf allen anderen Festivalgeländen im Land auch. Fans des KUHlsten Schwarzwald Metal Festivals brauchen dennoch nicht auf ihr alljährliches Festival-Shirt verzichten, denn auf Wunsch vieler Metalheads haben die Veranstalter nun eine limitierte Anzahl an Shirts drucken lassen, mit dem ganz speziellen Corona-Line-Up 2020. Wer noch etwas Platz im Kleiderschrank hat oder ein KUHles Weihnachtsgeschenk braucht, der sollte sich jetzt sputen und das wohl KUHlste Metalfestival im Schwarzwald während der Coronakrise unterstützen.

Die KUHlen Shirts sind nur am kommenden Samstag, dem 31. Oktober 2020, für 15,- € vor Ort erhältlich. Wer Interesse hat, MUSS (!) die gewünschten Shirts hier unter dem entsprechenden Post vorbestellen und sie am kommenden Samstag zwischen 10:00 und 13:00 Uhr bei Cassi´s Haarschneiderei in der Hauptstraße 33, 78144 Tennenbronn abholen. Ein Versand wird nicht angeboten!