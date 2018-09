Mob Rules: steigen mit „Beast Reborn“ in die deutschen Album Charts ein

Mit ihrem neuen Album Beast Reborn haben Mob Rules die Musikfans überzeugt: Am 24. August auf Steamhammer/SPV veröffentlicht, steigt das Album am 31. August auf Platz 37 in die Offiziellen Deutschen Album-Charts ein.

„Die Begeisterung ist riesig! Dass wir so viele Menschen mit unserer Musik erreichen, macht uns überglücklich und dankbar.“ Klaus Dirks, Frontmann von Mob Rules, spricht für die sechsköpfige Band, die weiß, dass sie ihren Erfolg vor allem ihren treuen Fans verdankt.

Dieser Erfolg will natürlich gebührend gefeiert werden! Am 8. September startet die finale Release-Show im Pumpwerk in Wilhelmshaven. Hoch im Norden Deutschlands, wo die Band ihre Wurzeln hat, findet das größte der drei Release-Konzerte statt. „Damit wollen wir besonders unseren Fans der ersten Stunde, danke sagen – genau dort, wo alles begann!“, sagt der Sänger. Um 20:00 Uhr eröffnen Unchained Horizon und B.O.S.C.H. diesen grandiosen Rock-Abend, den Mob Rules im Anschluss zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis machen werden.

Mob Rules:

Klaus Dirks – Gesang

Nikolas Fritz – Drums

Sven Lüdke – Gitarre

Jan Christian – Keyboard

Marcus Brinkmann – Bass

Sönke Janssen – Gitarre

Das Album ist erhältlich als limitiertes Box-Set (inkl. CD, 2LP, Handtuch, handsignierte Photokarte, 2 Track Bonus CD, Patch, Sticker etc…..), CD Digipack, 2LP Gatefold (inkl. 1 Bonus Track), Download & Stream. Hier zu bestellen.

Videos:

Ghost Of A Chance: https://youtu.be/Amq3C5-IcNA

Sinister Light: https://youtu.be/h7x0ot9ehyE

Children’s Crusade: https://youtu.be/pXXteGETRcA

Präsentiert von RADIO21:

Mob Rules Album Release Show 2018

08.09. Wilhelmshaven – Pumpwerk

(Tickets: https://bit.ly/2NnAaTX / adticket.de / reservix.de)

Brainstorm – Midnight Ghost Release Shows 2018

special guest: Mob Rules

28.09. Cham – L.A. Cham

29.09. Hannover – Musikzentrum

30.09. Heidenheim – Lokschuppen

02.10. Siegburg – Kubana Live Club

03.10. Rheine – Hypothalamus

Mob Rules live 2018

06.10. Gießen – Metal Crash Festival

fb.com/mobrulesband

mobrules.de

