Mulberry Sky: neue Single „Lion Queen“ erscheint am 30.04.2021

Die oberbayerische Band Mulberry Sky veröffentlicht am 30.04.2021 ihre neue Single Lion Queen. Der Song beinhaltet eine Botschaft, die wie folgt lautet: „Seid mutig, traut euch was und gebt niemals auf! „. Es wird die letzte Single sein, bevor Mulberry Sky an die Produktion ihres ersten Full Length Albums gehen wird.

Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung: „Watch out, here comes the lion queen!”heißt es da im Refrain. Die neue Single der bayerischen Newcomer-Band Mulberry Sky hat eine klare Botschaft: Seid mutig, traut euch was und gebt niemals auf! Für den Text ließ sich Sängerin Catherine van Bruce von ihrer eigenen Kindheit inspirieren. Denn im August und somit mit dem Sternzeichen Löwe geboren, wurde sie von ihren Eltern als selbstbewusstes „Löwenkind“ erzogen, für das es gedanklich kaum Grenzen gab. „Ich bin überzeugt davon, dass man alles schaffen kann, wenn man sich etwas wirklich von Herzen wünscht und bereit ist, hart dafür zu arbeiten!“, so Catherine. Sie und ihre Bandkollegen Dom Raygun, Simon Petrosa und Lucky Lerchl sind davon überzeugt, dass Musik Kraft verleihen und das Selbstbewusstsein steigern kann – und genau das wollen sie auch mit diesem Song erreichen.

Beim Songwriting war klar: Dieser Song muss funky werden, gute Laune versprühen & die Leute aus den Sesseln reißen. Hier wippt jede/r mindestens mit einem Fuß mit, und für alle, die mehr abschütteln müssen, eignet sich das ausgedehnte Solo perfekt, um die Luftgitarre aus dem Schrank zu kramen. Die Band aus Bruckmühl besteht seit 2019 und macht seitdem die Rockwelt erfolgreich auf sich aufmerksam. Ihr bluesgetränkter Rock hat bereits die Aufmerksamkeit diverser Radiosender erreicht und so werden ihre letzten Singles Golden Suit Problems (Oktober 2020) und Creature (Januar 2021) bei Radio Bob!, Rock Antenne Raute Musik Rock und Bayern 1 gespielt. Wer Musik à la Blues Pills, Vintage Caravan oder ähnlich gelagerte Bands mag, wird hier fündig, wobei sich Mulberry Sky nicht in eine Genreschublade stecken lassen. Sängerin Catherine van Bruce, Bassist Lucky Lerchl, Gitarrist Dom Rygun und Schlagzeuger Simon Petrosa können aber getrost auf die Vintage Rock Schiene gestellt werden und wer sich von den Qualitäten überzeugen möchte, dem empfehle ich ihre erste EP Knock, Knock, die im April 2020 veröffentlicht wurde.

